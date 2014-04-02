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Конкурс «НеРЕАЛЬНЫЕ новости»: есть победители!

2 апреля 2014, 09:47
Определены победители конкурса «НеРЕАЛЬНЫЕ новости», посвященного Дню смеха. Напомним, 1 апреля корреспонденты интернет-портала Nashgorod.ru написали пять заметок, весьма далеких от правды. Задачей читателей было оперативно найти их.
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Тюмень

Определены победители конкурса «НеРЕАЛЬНЫЕ новости», посвященного Дню смеха. Напомним, 1 апреля корреспонденты интернет-портала Nashgorod.ru написали пять заметок, весьма далеких от правды. Задачей читателей было оперативно найти их.

Пользователи сайта активно включились в игру, и начали штурмовать электронную почту редакции еще до того, как все пять придуманных новостей появились в ленте. Когда же все «нереальные» заметки были опубликованы, не заставили себя ждать и письма с абсолютно правильными ответами. Их было немало, но быстрее всех с условиями конкурса справились пользователи с никами Leo72, 13th_warrior и staskopkin. Поздравляем!

Итак, «НеРЕАЛЬНЫЕ новости-2014»:

Отметим, что последняя из этих новостей утка лишь наполовину: Олег Газманов действительно будет сажать в Тюмени деревья, но Жерара Депардье с ним не будет.

Интересно, что многие пользователи приняли за шуточные некоторые вполне реальные новости. Например, заметку о приостановлении работы одной из строек или о том, что призывникам будут выдавать гель для душа и крем для рук.

С победителями мы свяжемся дополнительно. Спасибо всем, кто принял участие!

#Новости#Тюмень#НашГород.ру#Таня#Культура
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