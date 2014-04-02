Конкурс «НеРЕАЛЬНЫЕ новости»: есть победители!

Пользователи сайта активно включились в игру, и начали штурмовать электронную почту редакции еще до того, как все пять придуманных новостей появились в ленте. Когда же все «нереальные» заметки были опубликованы, не заставили себя ждать и письма с абсолютно правильными ответами. Их было немало, но быстрее всех с условиями конкурса справились пользователи с никами Leo72, 13th_warrior и staskopkin. Поздравляем!