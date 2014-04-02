Какого оператора связи предпочитают тюменцы

618 опрошенных человек пытались найти решение в спорных ситуациях. Подавляющее большинство из них, а именно 92% самостоятельно предъявляли требования к операторам связи, 6,6% обращались в государственные органы с жалобой и 0,8% пользовались правом на судебную защиту. Положительного результата добились 58,2%, 30,6% респондентов имеют отрицательный итог и по оставшимся потребителям вопрос еще неразрешен.