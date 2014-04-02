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Какого оператора связи предпочитают тюменцы

2 апреля 2014, 09:20
С февраля по март более 2,5 тысяч потребителей мобильной связи прошли анкетирование. Опрос осуществлялся для оценки правовой грамотности населения в этой сфере и выявления основных проблем потребителей в отношениях с операторами связи.
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Тюмень

Из общего числа 2 тысячи 274 (88%) респондентов пользуются услугами мобильной связи, при этом большая часть предпочитает операторов Ростелеком (33,5%) и МТС (28,2%). Услугами Мегафона пользуются 20,3% опрошенных, Билайн — 18,0%.

Как сообщает Управление федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области, 76% из числа заключивших договоры с операторами связи, а именно 1 тысяча 740 человек удовлетворены качеством оказываемых услуг.

Как показали результаты анкетирования, 909 потребителям приходилось сталкиваться со спорными ситуациями в отношениях с операторами мобильной связи. Спорные ситуации возникали относительно: порядка и условий заключения договора (23,8%), качества оказываемой услуги мобильной связи (42,7%), расчетов за оказанные либо не оказанные услуги (33,5%).

618 опрошенных человек пытались найти решение в спорных ситуациях. Подавляющее большинство из них, а именно 92% самостоятельно предъявляли требования к операторам связи, 6,6% обращались в государственные органы с жалобой и 0,8% пользовались правом на судебную защиту. Положительного результата добились 58,2%, 30,6% респондентов имеют отрицательный итог и по оставшимся потребителям вопрос еще неразрешен.

По мнению участников анкетирования, уровень правовой грамотности потребителей в сфере оказания услуг подвижной связи не высок. Наибольшая часть респондентов оценили его как средний (56,2%) и низкий (35,3%). Из числа опрошенных, 1 тысяча 730 (66,9%) человек выразили свое желание повысить уровень грамотности в рассматриваемой сфере.

Фото: volgaradio.ru

#Новости#Сотовая связь#Операторы связи#Тюмень#Саша#Общество
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