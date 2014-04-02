К опасным «зебрам» привлекут внимание водителей

На протяжении нескольких лет является «очагом аварийности» нерегулируемый пешеходный на ул. Пермякова, 83, в прошлом году там произошло 12 ДТП, 9 из них с участием пешеходов. На пешеходном переходе на ул. Холодильная, 49 произошло 6 ДТП, в том числе 5 — с пешеходами. В Заречном микрорайоне на участке ул. Щербакова от д.№ 69 — 79 произошло 6 ДТП, в которых пострадали 11 человек.