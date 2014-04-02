К опасным «зебрам» привлекут внимание водителей

Как сообщает пресс-служба полка ДПС, старшеклассники школы № 92, студенты Тюменского педагогического колледжа № 1 и ребята из детского центра «Бригантина» изготовили баннеры с надписями «Уважай пешеходов — остановись!», «Уважай водителя — осмотрись!» и будут агитировать тюменцев к соблюдению правил дорожного движения на трех наиболее аварийных пешеходных переходах: ул. Пермякова, 83, ул. Холодильная, 49, ул. Щербакова, 90.
На протяжении нескольких лет является «очагом аварийности» нерегулируемый пешеходный на ул. Пермякова, 83, в прошлом году там произошло 12 ДТП, 9 из них с участием пешеходов. На пешеходном переходе на ул. Холодильная, 49 произошло 6 ДТП, в том числе 5 — с пешеходами. В Заречном микрорайоне на участке ул. Щербакова от д.№ 69 — 79 произошло 6 ДТП, в которых пострадали 11 человек.
Руководитель волонтерского движения центра «Дзержинец» Мария Григорьева рассказала, что ребята уже не первый год с большим желанием принимают участие во всех пропагандистских акциях, проводимых Госавтоинспекцией. Своими призывами на агитационных плакатах они вносят свой вклад в профилактику безопасности дорожного движения на тюменских улицах.
Госавтоинспекция напоминает, что залогом безопасности на дорогах является взаимное уважение водителей и пешеходов. В соответствии с ПДД водители обязаны пропускать пешеходов на пешеходных переходах, но пешеходы не должны забывать, что они могут начать переход лишь тогда, когда убедятся в своей безопасности.