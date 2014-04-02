Депутат Сидякин — об «уголовке» за митинги

До сих пор размер административных штрафов за участие в митингах стартовал с отметки 300 тысяч рублей. Да и эту планку Конституционный суд в феврале 2013 года счел чересчур высокой, разрешив судам до внесения поправок в законодательство назначать наказание ниже «минималки». Как правило, штрафовали нарушителей на 10 тысяч. В августе прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривал мягкое «откручивание» гаек в митинговом законодательстве — во исполнение решения КС. Он был даже принят в первом чтении, хотя до второго дело так и не дошло. А 18 марта Путин, обращаясь к Федеральному собранию с посланием по поводу присоединения Крыма, признал за гражданами «права на мирный протест», сказав: «Хорошо понимаю тех, кто с мирными лозунгами вышел на Майдан, выступая против коррупции, неэффективного госуправления, бедности…" После этого в „митинговом“ вопросе стали ждать локальной оттепели, но напрасно.