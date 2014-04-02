Депутат Сидякин — об «уголовке» за митинги

«Нет, это не первоапрельская шутка: законопроект внесли 31 марта!» — заявил «МК» парламентарий.
«Криминализация» — так это называется на юридическом языке. До сих пор штрафы «за митинги» повышали в рамках административной ответственности, теперь же предлагается ввести новую статью Уголовного кодекса. Да еще с говорящим номером — 212–1, в то время как статья 212 УК — это «массовые беспорядки». Под новую «митинговую» статью подпадут те, кто в течение полугода более двух раз попадался на «нарушении установленного порядка проведения» массовых акций. Третий административный привод автоматически «перерастает» в уголовную статью. Такую схему предлагал на прошлой неделе президенту Владимиру Путину сенатор Андрей Клишас, только у него идея была еще более жесткой: криминализировать не только организацию, но и само участие в «несанкте» (так на протестном сленге называются несогласованные акции).
Штраф по 212–1 бухнули такой, чтобы разом выжечь в кошельках организаторах незаживающие дыры: от 600 тысяч рублей до миллиона. А максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Для сравнения: осужденному за организацию беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года Константину Лебедеву дали 2,5 года. А значит, созыв мирного митинга теперь может обойтись «несогласным» в два раза дороже, чем Лебедеву, — доказанное вроде бы сотрудничество с грузинским спецом по «оранжевым революциям» Гиви Таргамадзе.
До сих пор размер административных штрафов за участие в митингах стартовал с отметки 300 тысяч рублей. Да и эту планку Конституционный суд в феврале 2013 года счел чересчур высокой, разрешив судам до внесения поправок в законодательство назначать наказание ниже «минималки». Как правило, штрафовали нарушителей на 10 тысяч. В августе прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривал мягкое «откручивание» гаек в митинговом законодательстве — во исполнение решения КС. Он был даже принят в первом чтении, хотя до второго дело так и не дошло. А 18 марта Путин, обращаясь к Федеральному собранию с посланием по поводу присоединения Крыма, признал за гражданами «права на мирный протест», сказав: «Хорошо понимаю тех, кто с мирными лозунгами вышел на Майдан, выступая против коррупции, неэффективного госуправления, бедности…" После этого в „митинговом“ вопросе стали ждать локальной оттепели, но напрасно.
Сам Александр Сидякин уверен, что решение КС к его инициативе не имеет отношения.
— Решение КС было снизить минимальную планку штрафа для участников акций, а мы вводим уголовную статью для организаторов, — объясняет „МК“ Сидякин („Единая Россия“). — Причем для организаторов, которые нарушили порядок проведения митингов более двух раз. Это должен быть такой махровый рецидивист, на котором клейма ставить негде. Вот когда он организует мероприятие и оно перерастает в перекрытие дорог, покрышки жгут, баррикады сделали — раз, два, на третий его привлекают к ответственности, раз человек не понимает.
В России жечь на улицах покрышки пока никто не пытался, так что на инициативу г-на Сидякина, очевидно, вдохновили события на Украине. „Не хочу, чтобы в нашем городе было, как на Грушевского“, — объяснил он свою мотивацию в личном микроблоге. Хотя в беседе с „МК“ он признает, что „социально-экономическая ситуация к массовым протестам не располагает, рейтинг доверия власти — 82%, нет оснований опасаться Майдана“.
Глава юридической службы КПРФ, депутат ГД Вадим Соловьёв заверил „МК“, что коммунисты идею Сидякина не поддержат. „Единая Россия“ делает выводы из Майдана, но это уже перебор, — сказал парламентарий. — У нас на местах уже запрещают даже проведение традиционных акций 1 мая и 7 ноября! Они боятся правой оппозиции, а лупят по нам. Нельзя закрывать все, иначе котел взорвется».
Впрочем, еще вопрос, выйдет ли инициатива депутата Сидякина на голосование. Возможно, это всего лишь первая законотворческая фантазия на заданную тему. Ведь после идеи Клишаса об ограничении двойного гражданства в Думе появилось аж три подобных.
К тому же бывалые ветераны «несанкта» уже знают, как обойти статью 212–1: выставлять организаторами каждый раз нового человека с лагом в полгода, чтобы избежать «неоднократности». «Такая практика по сути действует с тех пор, как были приняты поправки, согласно которым не могут подавать уведомления об акциях люди, ранее привлекавшиеся по статье 20.2 КоАП за нарушение порядка проведения акций», — говорит «МК» бывший московский гауляйтер запрещенной Национал-большевистской партии Роман Попков. Вопрос лишь в том, какими поправками обрастёт законопроект ко второму чтению.