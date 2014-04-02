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Билеты на Губермана — за самые остроумные продолжения «гариков»

2 апреля 2014, 17:28
«Гарики за мнооого лет» прочитает тюменским зрителям писатель и поэт Игорь Губерман, завоевавший сердца читателей по всему миру сатирическими и философскими четверостишиями. Он выступит 8 апреля в 19 часов во дворце культуры «Строитель».
Сюжет
Тюмень

Жителей нашего города ждет дружеская атмосфера и много юмора, лаконичные, острые и меткие четверостишия на все случаи жизни и обо всем, что волновало и волнует человечество.

Уже более двадцати лет писателя и поэта Игоря Губермана с его сатирическими и в то же время философскими четверостишиями, «гариками», бурными овациями встречают во всем «русскоязычном мире».

Его «гарики» — особый поэтический жанр, названный именем автора — передавались устно, затем перепечатывались на машинку под копирку, а потом издавались и переиздавались огромное количество раз.

Часть «гариков» стала классикой и цитируется в качестве афоризмов как народная мудрость, часто забывая об их авторе. Часть рассказывается как анекдоты. А лучше всех свои «гарики» рассказывает сам Губерман…

Конкурс

Хотите выиграть два билета на концерт Игоря Губермана? Блесните своим остроумием — в комментариях предложите свое продолжение одного из этих «гариков», допишите недостающие 2 строчки:

1. Россия — странный садовод

И всю планету поражает…

2. Завел семью. Родились дети.

Скитаюсь в поисках монет…

3. Будь сам собой. Смешны и жалки

потуги выдуманным быть…

Возможно, вам удастся переплюнуть самого Губермана. Победителя выберут пользователи NashGorod.ru и редакция: голосуйте за понравившиеся варианты.

Ответы принимаются до 10 утра пятницы, 4 апреля.

Купить билеты на вечер юмора для взрослых (не забывайте о возрастном ограничении — 18+) вы можете на сайте kassy.ru, справки по телефонам 611–299, 566–000.

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