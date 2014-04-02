Билеты на Губермана — за самые остроумные продолжения «гариков»

Жителей нашего города ждет дружеская атмосфера и много юмора, лаконичные, острые и меткие четверостишия на все случаи жизни и обо всем, что волновало и волнует человечество.
Уже более двадцати лет писателя и поэта Игоря Губермана с его сатирическими и в то же время философскими четверостишиями, «гариками», бурными овациями встречают во всем «русскоязычном мире».
Его «гарики» — особый поэтический жанр, названный именем автора — передавались устно, затем перепечатывались на машинку под копирку, а потом издавались и переиздавались огромное количество раз.
Часть «гариков» стала классикой и цитируется в качестве афоризмов как народная мудрость, часто забывая об их авторе. Часть рассказывается как анекдоты. А лучше всех свои «гарики» рассказывает сам Губерман…
Конкурс
Хотите выиграть два билета на концерт Игоря Губермана? Блесните своим остроумием — в комментариях предложите свое продолжение одного из этих «гариков», допишите недостающие 2 строчки:
1. Россия — странный садовод
И всю планету поражает…
2. Завел семью. Родились дети.
Скитаюсь в поисках монет…
3. Будь сам собой. Смешны и жалки
потуги выдуманным быть…
Возможно, вам удастся переплюнуть самого Губермана. Победителя выберут пользователи NashGorod.ru и редакция: голосуйте за понравившиеся варианты.
Ответы принимаются до 10 утра пятницы, 4 апреля.
Купить билеты на вечер юмора для взрослых (не забывайте о возрастном ограничении — 18+) вы можете на сайте kassy.ru, справки по телефонам 611–299, 566–000.