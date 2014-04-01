В Тюмени пройдет парад нудистов

Парад нудистов состоится как только температура на улице будет выше +20 градусов. «Мы ориентируемся на середину или конец июня, — рассказал корреспонденту сайта пользователь NashGorod.ru, скрывающийся под ником Naturist72. — Естественно, акция будет согласована с городской администрацией и пройдет во время комендантского часа — после 22 часов. Так мы предупреждаем возможные претензии к нашему параду со стороны родительского комитета».