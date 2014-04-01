В Тюмени пройдет парад нудистов

Парад нудистов состоится как только температура на улице будет выше +20 градусов. «Мы ориентируемся на середину или конец июня, — рассказал корреспонденту сайта пользователь NashGorod.ru, скрывающийся под ником Naturist72. — Естественно, акция будет согласована с городской администрацией и пройдет во время комендантского часа — после 22 часов. Так мы предупреждаем возможные претензии к нашему параду со стороны родительского комитета».
По словам инициаторов, участники парада будут полностью обнажены, но причинные места будут закрыты, либо на телах будет боди-арт, чтобы не слишком шокировать целомудренных тюменцев.
Идею для парада подал пользователь портала Slon33: «А вот хотелось бы посмотреть на группу нудистов (моржей) совершающих рекламный забег по улице Республики от Музея до Ялуторовского тракта! Когда будете готовы- предупредите я сяду у финиша с фото-видео аппаратурой!».
Летом тюменские натуристы отдыхают на закрытом пляже, который находится в 30 км под Тюменью по Ялуторовскому тракту.
Напомним, что обнаженные люди на улицах города — не новое для Тюмени явление. В защиту круглой бани фотографировались голыми общественные активисты. Они вышли к памятнику конструктивизма с плакатами «Хватит раздевать исторический центр».
Новость подготовлена в рамках конкурса «НеРеальные новости» к 1 апреля.