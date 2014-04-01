В Тюмени пройдет конкурс двойников прокурора-няши

Как отмечают организаторы, претенденткам нужно будет дефилировать в форме, а также, подражая голосу Поклонской, сказать ее ставшие известными фразы «Это просто хаус» и «Здесь я прокурор, и никаких няш-мяш я не допущу». Кроме того, участницам предстоит творческое испытание, но его детали держатся в секрете.