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В Тюмени пройдет конкурс двойников прокурора-няши

1 апреля 2014, 12:28
В Тюмени планируют провести конкурс двойников прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая неожиданно для себя стала звездой Интернета. Девушки, которые считают себя похожими на «няшу Наташу», могут начинать готовиться: симпатичного личика для победы будет недостаточно.
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Тюмень

Как отмечают организаторы, претенденткам нужно будет дефилировать в форме, а также, подражая голосу Поклонской, сказать ее ставшие известными фразы «Это просто хаус» и «Здесь я прокурор, и никаких няш-мяш я не допущу». Кроме того, участницам предстоит творческое испытание, но его детали держатся в секрете.

Предполагается, что конкурс пройдет в конце апреля в одном из тайм-кафе Тюмени. Сейчас организаторы ищут спонсоров и планируют заручиться поддержкой областного департамента по спорту и молодежной политике.

Для участия в конкурсе приглашаются тюменки любого роста и комплекции, но организаторы напоминают, что внешнее сходство с прокурором Наташей будет оцениваться в первую очередь. Рост прокурора Крыма 168 см, а вес 59 кг, она голубоглазая блондинка.

Напомним, что Наталья Поклонская стала популярна после того, как видео с ее пресс-конференции посмотрели японцы и начали выкладывать в сеть портреты нового крымского прокурора в стиле анимэ — благодаря миловидности, большим глазам и военной форме девушка идеально соответствует канонам красоты этого жанра. Российские журналисты и интернет-пользователи поддержали японцев и начали называть прокурора «няша», «няша Наташа», «прокурор-тян». Наталья Поколонская вмиг стала героиней мемов и роликов. А одесский музыкант Слава Благов написал песню «Ах, какая няша, прокурор Наташа».

Новость подготовлена в рамках конкурса «НеРеальные новости» к 1 апреля.

#Новости#Тюмень#Конкурсы красоты#Таня#Общество
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