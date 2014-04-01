Улицу Первомайскую переименуют в Благовещенскую

Областным законом № 105 об объединении населенных пунктов к городу присоединены: Антипино, Комарово, Утешево, посёлки Березняковский, Дорожный, Верхний Бор, Рощино, Тарманы, Тараскуль, деревни Быкова, Воронина, Гилева, Зайкова, Казарово, Княжева, Копытова, Метелева, Плеханова, Матмасы. Теперь отдельными населенными пунктами они уже не являются, но будут использоваться горожанами как обозначения микрорайонов.
NashGorod.ru сообщал, что по инициативе жителей Матмасс из названий улиц не были исключены имена Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля: горожане не хотели исключать из своей жизни имена важных для них деятелей. Именно поэтому улица Габдуллы Тукая стала улицей поэта Габдуллы Тукая, а Мусы Джалиля — поэта Мусы Джалиля.
Изменения названий улиц
Антипино:
ул. Береговая на ул. Высотную;
ул. Водников на ул. Ивана Крылова;
ул. Звездная на ул. Раздольную;
ул. Ленинградская на ул. Александра Пушкина;
ул. Мира на ул. Буденного;
ул. Молодежная на ул. Шебалдина;
ул. Первомайская на ул. Благовещенскую;
пер. Первомайский на пер. Благовещенский;
ул. Полевая на ул. Добрую;
ул. Рабочая на ул. Каспийскую;
ул. Садовая на ул. Антипинскую;
пер. Садовый на пер. Антипинский;
ул. Северная на пер. Битюкова;
ул. Солнечная на ул. Изумрудную;
ул. Степная на пер. Добрый;
ул. Фестивальная на ул. Беловежскую;
пер. Фестивальный на ул. Измайловскую;
Быкова:
ул. Рабочая на ул. Кристальную;
ул. Луговая на ул. Быковскую;
Гилёва:
ул. Мостовая на ул. Алексея Маресьева;
пер. Мостовой на пер. Пригородный;
ул. Строителей, ул. Тепличная, ул. Профсоюзная на ул. Вербную;
Зайкова
ул. Заречная на пер. Липецкий;
ул. Школьная на ул. Липецкую;
пер. Школьный на ул. Сиреневую;
Копытова:
ул. Совхозная на ул. Подольскую;
ул. Зеленая на ул. Вологодскую;
Матмасы:
ул. Габдуллы Тукая на ул. поэта Габдуллы Тукая;
ул. Линейная на ул. Муромскую;
ул. Мусы Джалиля на ул. поэта Мусы Джалиля;
ул. Строителей на ул. Пражскую;
пер. Строителей на пер. Тимофея Чаркова.
Березняковский:
ул. Березовая на ул. Степана Колокольникова;
ул. Дачная на ул. Купеческую;
ул. Дружбы на ул. Губкинскую;
ул. Западная на ул. Семёна Дежнёва;
ул. Лесная на ул. Любимую;
ул. Механизаторов на ул. Крещенскую;
ул. Новая на ул. Дивную;
ул. Садовая на ул. Сергея Шахлина;
пер. Садовый на пер. Сергея Шахлина;
ул. Степная на ул. Петропавловскую;
пер. Строителей на пер. Планетарный;
ул. Тюменская на ул. Дмитрия Яника;
ул. Центральная на ул. Георгия Жукова;
ул. Юбилейная на ул. Петра Потапова;
Верхний Бор:
ул. Дружбы на ул. Марьинскую;
ул. Мира на ул. Славянскую;
Казарово:
ул. Береговая на ул. Пограничников;
ул. Заречная на ул. Малая Заречная;
ул. Молодежная на ул. 1-я Молодежная;
ул. Новая на ул. 1-я Новая;
ул. Мостовая на ул. Халиуллы Валеева;
пер. Мостовой на пер. Мангазейский;
ул. Полевая на ул. Родную;
ул. Совхозная на ул. Якова Точединова;
ул. Школьная на ул. Хабибуллы Якина
Воронина:
ул. Береговая на ул. Лучистую;
ул. Дачная на ул. Облепиховую;
ул. Луговая на ул. Деревенскую;
ул. Пионерская на ул. Знаменскую;
ул. Садовая на ул. Провинциальную;
ул. Солнечная на ул. Небесную;
ул. Степная на ул. Бердюжскую;
ул. Туринская на ул. Хлебную;
пер. Школьный на пер. Бердюжский.
Княжева:
ул. Приозерная на ул. Княжевскую;
ул. Звездная на ул. Анатолия Шакшина;
Комарово:
ул. Дачная на ул. Голышмановскую;
ул. Лесная на ул. Воеводы Барятинского;
ул. Полевая на ул. Апрельскую;
ул. Школьная на ул. Комаровскую;
ул. Школьная на ул. 2-ю Школьную;
Плеханова:
ул. Полевая на ул. Плехановскую;
ул. Рабочая на ул. Анатолия Секисова;
Рощино:
ул. Гагарина на ул. Троицкую;
ул. Молодежная (ул. Гагарина) на ул. Медовую;
ул. Молодежная на ул. Михаила Яценко;
ул. Школьная на ул. Аграрную;
Тараскуль:
ул. Новая на ул. Тараскульскую;
Утёшево:
ул. Восточная на ул. Анатолия Замкова;
ул. Западная на ул. Ивана Быкова;
ул. Новая на ул. Купцов Кухтериных.
Административным округам предписано в установленном порядке обеспечить установку указателей в соответствии с принятыми наименованиями, сообщает пресс-служба администрации города.