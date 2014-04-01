Улицу Первомайскую переименуют в Благовещенскую

В состав Тюмени вошли 19 поселков и деревень. Чтобы названия 94 улиц в этих населенных пунктов не дублировались с теми, что уже есть в городе, их переименовали.

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