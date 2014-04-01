Трудовая пенсия увеличится у 90% получателей

«Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата к пенсии», — сказал заместитель управляющего Отделением ПФР по Тюменской области Виталий Левенков. В 2014 году прожиточный минимум пенсионера в Тюменской области составляет 5 тысяч 882 рубля. При этом около 27–29 тысяч человек получают пенсию ниже прожиточного минимума.