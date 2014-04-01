Трудовая пенсия увеличится у 90% получателей

В результате индексации средний размер увеличения трудовой пенсии по югу Тюменской области года составил 187 рублей, теперь он равен 11 тысячам 181 рублей.
При индексации размера социальных пенсий повышаются также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.
Так, социальные пенсии с 1 апреля 2014 года выросли на 17,1 %. После индексации средний размер для 33 тысяч 380 получателей социальной пенсии в нашем регионе составил 7 тысяч 900 рублей.
«Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата к пенсии», — сказал заместитель управляющего Отделением ПФР по Тюменской области Виталий Левенков. В 2014 году прожиточный минимум пенсионера в Тюменской области составляет 5 тысяч 882 рубля. При этом около 27–29 тысяч человек получают пенсию ниже прожиточного минимума.
Помимо увеличения пенсий 1 апреля проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и стоимость набора социальных услуг на 5% для федеральных льготников (инвалидов, ветеранов, граждан, подвергшиеся воздействию радиации). Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам составит 11 тысяч 933 рубля.
Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, составили 29,4 тысячи рублей и 27,5 тысячи рублей соответственно.
Фото: ru.publika.md