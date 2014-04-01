Самолет сел в Тюмени из-за закрывшегося в туалете пассажира

Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, вынужден был совершить незапланированную посадку в тюменском аэропорту «Рощино» из-за чудачеств одного из пассажиров: тот закрылся в туалете и не выходил около часа.

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