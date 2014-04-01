Самолет сел в Тюмени из-за закрывшегося в туалете пассажира

В «Рощино» самолет Боинг-737 приземлился в 22.30, посадка прошла в штатном режиме.
«После посадки самолета сотрудниками транспортной полиции пассажир, житель Новосибирска 1986 года рождения, был снят с борта и направлен на медицинское освидетельствование», — отметили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
В 23.40 самолет после дозаправки вылетел в Москву.
По данным СМИ, закрывшийся в туалете пассажир находился в состоянии наркотического опьянения. Очевидцы сообщают, что мужчина стал буянить после посещения туалета, он кричал и выражался нецензурной бранью.
По данному инциденту проводит проверку Уральское следственное управление на транспорте. По ее результатам будет принято процессуальное решение.