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Самолет сел в Тюмени из-за закрывшегося в туалете пассажира

1 апреля 2014, 09:54
Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, вынужден был совершить незапланированную посадку в тюменском аэропорту «Рощино» из-за чудачеств одного из пассажиров: тот закрылся в туалете и не выходил около часа.
Сюжет
Тюмень

В «Рощино» самолет Боинг-737 приземлился в 22.30, посадка прошла в штатном режиме.

«После посадки самолета сотрудниками транспортной полиции пассажир, житель Новосибирска 1986 года рождения, был снят с борта и направлен на медицинское освидетельствование», — отметили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

В 23.40 самолет после дозаправки вылетел в Москву.

По данным СМИ, закрывшийся в туалете пассажир находился в состоянии наркотического опьянения. Очевидцы сообщают, что мужчина стал буянить после посещения туалета, он кричал и выражался нецензурной бранью.

По данному инциденту проводит проверку Уральское следственное управление на транспорте. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

#Новости#Аэропорт Рощино#Тюмень#Авиация#Таня#Общество
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