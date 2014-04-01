Реформа ПФР: работайте дольше и получайте белую зарплату

С 1 января 2015 года для вновь вышедших на пенсию граждан будет действовать новая формула расчета пенсии по балловой системе. Размер будущей выплаты будет определяться не стажем, а величиной заработка, с которого отчислялись страховые взносы.
Напомним, трудовая пенсия делится на две части: страховую и накопительную. Если с накопительной все более или менее понятно (6% от перечислений работодателя в ПФР — это пенсионные накопления, которые могут инвестироваться и приносить доход лично гражданину), то со страховой частью возникают вопросы.
По словам заместителя управляющего Отделением ПФР по Тюменской области Виталия Левенкова, увеличится минимальный стаж с 5 до 15 лет. Это будет происходить постепенно в течение 10 лет, то есть в 2015 году показатель составит 6 лет, в 2016 — 7 лет и так к 2025 году придет к 15.
Помимо этого, чтобы получить пенсию необходимо заработать минимум 30 баллов за время трудовой деятельности. Индивидуальные коэффициенты-баллы будут зависеть от продолжительности общего страхового (трудового и стажа за социально значимые периоды) стажа, размера заработной платы за каждый год, с которой работодатель уплачивает страховые взносы в систему ОПС, и возраста, в котором человек обратился за назначением пенсии. Таким образом, гражданину будет выгодно как можно дольше работать и получать высокую «белую» зарплату. Онлайн калькулятор для расчета условного размера пенсии по старости можно пройти на сайте Пенсионного фонда РФ.
«В полной мере эта формула заработает для тех людей, кто начинает свою трудовую деятельность с 2013 — 2015 годов. Законопроект предусматривает, что стоимость одного балла будет соответствовать уровню инфляции рубля. Наблюдается прямая зависимость — чем дольше человек работает и больше получает, тем выше будет его будущая пенсия», — отметил Виталий Левенков.
Он добавил, для граждан, которым уже назначена пенсия при переходе на новую систему будет полностью сохранен размер ранее назначенной пенсии. Также изменения не коснутся тех, кому до наступления пенсионного возраста осталось менее 3–5 лет, так как размер их будущей пенсии в значительной мере будет определяться сформированными до 2015 года пенсионными правами.
Отметим, возраст выхода на пенсию остается неизменным для женщин он составит 55 лет, а для мужчин — 60 лет.
Фото: c-ib.ru