Реформа ПФР: работайте дольше и получайте белую зарплату

Помимо этого, чтобы получить пенсию необходимо заработать минимум 30 баллов за время трудовой деятельности. Индивидуальные коэффициенты-баллы будут зависеть от продолжительности общего страхового (трудового и стажа за социально значимые периоды) стажа, размера заработной платы за каждый год, с которой работодатель уплачивает страховые взносы в систему ОПС, и возраста, в котором человек обратился за назначением пенсии. Таким образом, гражданину будет выгодно как можно дольше работать и получать высокую «белую» зарплату. Онлайн калькулятор для расчета условного размера пенсии по старости можно пройти на сайте Пенсионного фонда РФ.