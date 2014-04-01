Пропал тюменец: он оставил записку, что устал жить

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Юрия Серебрякова, просьба сообщить ее в полицию по телефонам 794–164 и 02 или связаться с близкими людьми тюменца по телефону 89323215521 (Оксана Александровна) и по электронной почте — [email protected]