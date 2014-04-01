Пропал тюменец: он оставил записку, что устал жить

Информация о безвестном исчезновении Юрия Николаевича Серебрякова поступила в раздел «Проблемы» интернет-портала Nashgorod.ru.
«Он уехал на машине Cadillac srx серебристого цвета. Просьба сделать максимальный перепост, приглядываться к людям и машинам. Может, у кого-то есть доступ к закрытой информации о нахождении телефонов и машин. Просим помочь любой информацией», — говорится в сообщении.
Там также сообщается, что Юрий оставил записку о том, что устал жить. У тюменца есть жена и ребенок.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили информацию о том, что мужчина пропал: накануне днем в отдел полиции № 8 было подано заявление. В настоящее время уголовный розыск занимается поисками тюменца.
В полиции сообщили приметы Юрия Серебрякова: на вид 30 лет, славянской внешности, рост 180–185 см., среднего (ближе к крупному) телосложения, волосы русые, стрижка короткая. Одет в куртку синего цвета фирмы «Адидас» с красными лампасами на рукавах, джинсы темного цвета, пуловер серого цвета, ботинки черного цвета.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Юрия Серебрякова, просьба сообщить ее в полицию по телефонам 794–164 и 02 или связаться с близкими людьми тюменца по телефону 89323215521 (Оксана Александровна) и по электронной почте — [email protected]