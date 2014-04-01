Продавший валюту по выгодному курсу незнакомец оказался мошенником

«Потерпевший решил поменять деньги в одном из отделений банка областного центра. На улице к нему подошел неизвестный и предложил быстро, без комиссии, по значительно более выгодному курсу доллара приобрести валюту. В процессе обмена незнакомец несколько минут просматривал купюры на свет, проверяя их подлинность и смог подменить крупные купюры более мелкими», — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Задержанным оказался 35-летний уроженец Молдавии, ранее судимый за аналогичное преступление. При личном досмотре у него было обнаружено более трех тысяч долларов, а также несколько купюр «Банка приколов». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», подозреваемый находится под арестом.
Сотрудники полиции устанавливают его причастность к совершению подобных преступлений на территории Тюменской области. Граждан, пострадавших от преступной деятельности подозреваемого, полиция просит обратиться по телефонам 8(3452) 79-41-64 или 02.
Видео пресс-службы УМВД по Тюменской области