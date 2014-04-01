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Призывникам выдадут гель для душа и крем для рук

1 апреля 2014, 13:40
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил рассмотреть вопрос о публикации списков уклонистов в региональной печати. Он также отметил, что число отлынивающих от службы второй год подряд уменьшается.
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Тюмень

«Сегодня таких уклонистов шесть тысяч, поручаю рассмотреть вопрос публикации списков в региональной печати», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщает «РИА Новости», одним из нововведений для призывников является выдача каждому крема для рук, геля для душа и других средств личной гигиены. По словам начальника профильного управления Генштаба ВС РФ Василия Тонкошкурова, впервые, в соответствии с решением министра обороны РФ, все призывники будут обеспечены персональными электронными картами, а медицинское освидетельствование будет проводиться в соответствии с новым положением.

«Еще одной особенностью станет централизованное обеспечение военнослужащих средствами личной гигиены. Каждому военнослужащему еще в военкомате будет выдан шампунь, гель для душа, зубная паста, зубная щетка, гель для бритья, дезодорант, крем для рук, станок бритвенный, полотенце», — сказал Василий Тонкошкуров.

Фото: newsper.net

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