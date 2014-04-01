Призывникам выдадут гель для душа и крем для рук

Как сообщает «РИА Новости», одним из нововведений для призывников является выдача каждому крема для рук, геля для душа и других средств личной гигиены. По словам начальника профильного управления Генштаба ВС РФ Василия Тонкошкурова, впервые, в соответствии с решением министра обороны РФ, все призывники будут обеспечены персональными электронными картами, а медицинское освидетельствование будет проводиться в соответствии с новым положением.