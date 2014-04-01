Пожилых водителей приглашают на экзамены

Как отмечают в пресс-службе ведомства, пожилые водители зачастую используют свои автомобили только в летний сезон. Особенно много среди них дачников. ГИБДД и Медиахолдинг «Семерка» предлагают пожилым водителям бесплатно повторить правила дорожного движения и на практике на автодроме вспомнить навыки вождения автомобилем, которые изрядно подзабыты за долгую зиму.
В 2013 году водители в возрасте от 60-ти до 85-ти лет спровоцировали на дорогах области 261 дорожно-транспортных происшествие, в них погибли 25 человек, 322 ранены. Из этих аварий только пять совершили нетрезвые водители, в 53-х случаях причиной ДТП стало превышение скоростного режима, в 42-х нарушение правил проезда пешеходных переходов, в 69-ти нарушение очередности проезда.
Занятия для пожилых водителей проведут две автошколы Тюмени: автошкола ВОА и «Премиум». По желанию водители смогут пройти тестирование на знание правил дорожного движения и стать участником эфира на «Радио Дача».
Теоретические и практические занятия состоятся 9 и 10 апреля, практические 11 апреля. Записаться на курсы можно по телефонам: 794–551, 794–555, либо по электронной почте: [email protected]
Все участники мероприятия кроме обновленных знаний получат на память сувениры от ГИБДД и Медиахолдинга «Семерка», а еще для них организуют чаепитие.