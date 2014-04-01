Пожилых водителей приглашают на экзамены

В 2013 году водители в возрасте от 60-ти до 85-ти лет спровоцировали на дорогах области 261 дорожно-транспортных происшествие, в них погибли 25 человек, 322 ранены. Из этих аварий только пять совершили нетрезвые водители, в 53-х случаях причиной ДТП стало превышение скоростного режима, в 42-х нарушение правил проезда пешеходных переходов, в 69-ти нарушение очередности проезда.