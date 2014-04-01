Ностальгируй по Союзу: вещи советской эпохи на новой выставке

Артефакты советского времени представят на выставке «Я рожден в Советском Союзе», которая откроется 2 апреля в 16 часов в музее «Городская Дума» (Ленина, 2).
Выставка будет интересна как людям, прожившим большую часть жизни в советскую эпоху, так и молодому поколению, которое знает об этой эпохе лишь из семейных архивов и воспоминаний своих родных.
На выставке представлены знаковые предметы ушедшей эпохи периода 1950–1980-х годов как из фондов музейного комплекса, так и из частных коллекций, сообщает пресс-служба музейного комплекса им. И. Я. Словцова. Основная часть экспозиции представлена в виде фрагментов интерьеров: пионерский уголок, школьный класс и жилая комната, где нашлось место предметам мебели, техническим устройствам, одежде, аксессуарам, фотографиям, книгам, предметам быта, вышедшим из повседневного обихода.
На выставке «Я рожден в Советском Союзе» отражена жизнь простого человека, который жил в советское время. Она дошла до нас в элементах домашних интерьеров, семейных реликвиях и личных воспоминаниях. Перенеситесь в Советский Союз — побывайте на этой исторической выставке.
Дополнительная информация по телефону: 46-11-59