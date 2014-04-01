Ностальгируй по Союзу: вещи советской эпохи на новой выставке

На выставке «Я рожден в Советском Союзе» отражена жизнь простого человека, который жил в советское время. Она дошла до нас в элементах домашних интерьеров, семейных реликвиях и личных воспоминаниях. Перенеситесь в Советский Союз — побывайте на этой исторической выставке.