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На Клары Цеткин и Вокзальной ямы тормозят движение

1 апреля 2014, 11:41
Каждое утро на улице Клары Цеткин, от Таврической до Президентского кадетского училища скапливается затор. Всему виной — яма на дороге.
Сюжет
Тюмень

Хотя ямой эту неровность назвать сложно. Скорее всего, при строительстве учебных корпусов под дорогой протягивали коммуникации, а потом плохо выровняли дорожное покрытие. В результате через обе полосы, попутного и встречного направления, тянется «просевший» прямоугольник. Автомобилистам приходится сильно притормаживать перед выемкой на дороге, из-за чего скапливается «хвост». Никаких предупреждающих знаков на участке нет.

Аналогичная ситуация наблюдается и на улице Вокзальной, которую ремонтировали два года назад. Дорога в огромных провалах и выбоинах, что очень тормозит движение — водители осторожничают.

Уважаемые автомобилисты, будьте аккуратнее на дорогах города.

#Новости#Тюмень#Дороги#Транспорт#Olga#Общество
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