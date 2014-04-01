На Клары Цеткин и Вокзальной ямы тормозят движение

Хотя ямой эту неровность назвать сложно. Скорее всего, при строительстве учебных корпусов под дорогой протягивали коммуникации, а потом плохо выровняли дорожное покрытие. В результате через обе полосы, попутного и встречного направления, тянется «просевший» прямоугольник. Автомобилистам приходится сильно притормаживать перед выемкой на дороге, из-за чего скапливается «хвост». Никаких предупреждающих знаков на участке нет.