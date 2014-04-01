Две итальянские рок-группы — на тюменской сцене

Vanilla Sky — это молодая яркая группа на итальянской и мировой альтернативной сцене. Точкой отсчета для коллектива считается 2002 год, когда Vanilla Sky выпустили свой демо-диск, который был полностью раскуплен за 2 месяца. Настоящим прорывом для них стал альбом Waiting For Something. После этого коллектив Vanilla Sky отправился в двухгодичное турне по всей Европе, деля сцену с такими известными группами как Offspring и +44.