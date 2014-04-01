Две итальянские рок-группы — на тюменской сцене

Vanilla Sky — это молодая яркая группа на итальянской и мировой альтернативной сцене. Точкой отсчета для коллектива считается 2002 год, когда Vanilla Sky выпустили свой демо-диск, который был полностью раскуплен за 2 месяца. Настоящим прорывом для них стал альбом Waiting For Something. После этого коллектив Vanilla Sky отправился в двухгодичное турне по всей Европе, деля сцену с такими известными группами как Offspring и +44.
Их яркая, веселая и достаточно саркастичная версия супер-популярного хита Umbrella давно уже наступила на пятки оригиналу и поселилась в сердцах слушателей.
На разогреве у Vanilla Sky сыграет группа Cry excess.
А также на Spring fest выступят тюменские команды — Polo, Lora Palmer, Date My Recovery Билеты от 400 рублей в музыкальном магазинах «Парадигма» (Республики 83), «Вредный енот» (ТЦ «Сибирь», 2 этаж).