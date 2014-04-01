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Две итальянские рок-группы — на тюменской сцене

1 апреля 2014, 12:08
Группы Vanilla sky (Рим, Италия) и Cry excess (Турин, Италия) выступят в клубе ShezGara (50 лет Октября, 10) 7 апреля в рамках Spring fest 2014.
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Тюмень

Vanilla Sky — это молодая яркая группа на итальянской и мировой альтернативной сцене. Точкой отсчета для коллектива считается 2002 год, когда Vanilla Sky выпустили свой демо-диск, который был полностью раскуплен за 2 месяца. Настоящим прорывом для них стал альбом Waiting For Something. После этого коллектив Vanilla Sky отправился в двухгодичное турне по всей Европе, деля сцену с такими известными группами как Offspring и +44.

Их яркая, веселая и достаточно саркастичная версия супер-популярного хита Umbrella давно уже наступила на пятки оригиналу и поселилась в сердцах слушателей.

На разогреве у Vanilla Sky сыграет группа Cry excess.

А также на Spring fest выступят тюменские команды — Polo, Lora Palmer, Date My Recovery Билеты от 400 рублей в музыкальном магазинах «Парадигма» (Республики 83), «Вредный енот» (ТЦ «Сибирь», 2 этаж).

#Новости#Музыка#Рок-музыка#Тюмень#Ирина#Культура
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