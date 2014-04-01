Более 500 водителей оштрафованы за неправильный проезд «зебр»

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, волонтеры и старшеклассники вместе с сотрудниками ГИБДД в поселке Туртас призвали водителей «притормозить» перед пешеходным переходом, находящимся на главной улице поселка, неподалеку от Туртасской школы.
Ребята изготовили плакаты и встали с ними вдоль дороги. Призыв детей не остался не замеченным. Все водители тормозили перед переходом и приветствовали детей и инспекторов… кроме одного, который проехал, не сбавляя скорости.
Тюменские инспекторы и студенты не только призывали водителей «притормозить». В связи с увеличением наездов на пешеходов на пешеходных переходах в Восточном и Калининском округах областного центра инспекторы за два дня «притормозили» более 500 водителей, нарушивших правила проезда пешеходных переходов, они привлечены к административной ответственности. С помощью приборов видеофиксации нарушений сотрудники ГИБДД зафиксировали невежливо-опасное поведение водителей по отношению к пешеходам. В эти же дни волонтеры вручили водителям сотни памяток по безопасности дорожного движения на пешеходных переходах.