Более 500 водителей оштрафованы за неправильный проезд «зебр»

Тюменские инспекторы и студенты не только призывали водителей «притормозить». В связи с увеличением наездов на пешеходов на пешеходных переходах в Восточном и Калининском округах областного центра инспекторы за два дня «притормозили» более 500 водителей, нарушивших правила проезда пешеходных переходов, они привлечены к административной ответственности. С помощью приборов видеофиксации нарушений сотрудники ГИБДД зафиксировали невежливо-опасное поведение водителей по отношению к пешеходам. В эти же дни волонтеры вручили водителям сотни памяток по безопасности дорожного движения на пешеходных переходах.