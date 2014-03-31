Водители жалуются на дальний свет и ксенон

Чаще всего тюменцев возмущают факты, связанные с поведением водителей на загородных дорогах — в нарушение правил дорожного движения не все переключают дальний свет фар на ближний при приближении встречного автомобиля, тем самым ослепляя водителя и создавая аварийную ситуацию. Подобную проблему также создают автомобили, оборудованные газоразрядными лампами, не предусмотренными конструкцией транспортного средства, называемыми автомобилистами ксенон, поясняют в ОГИБДД города.
На дорогах Тюмени нередко встречаются автомобили, водители которых при движении не включают ближний свет фар, хотя эта мера позволяет сделать автомобиль заметнее для других водителей и пешеходов.
Напоминаем, что ответственность за нарушение правил пользования внешними световыми приборами предусмотрена ст. 12.20 КоАП и влечет наказание в виде предупреждения либо наложения административного штрафа в размере 500 рублей, а вот любителям «ксенона», в соответствии с ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ, придется попрощаться с водительскими правами на срок от 6 месяцев до 1 года, кроме того сами газоразрядные лампы будут конфискованы.
«Уважаемые водители! Будьте взаимовежливы на дороге! Помните, использование ламп, не соответствующих требованиям ГОСТа, и как следствие ослепление водителя встречного автомобиля, может стать причиной дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями!» — добавляют в Госавтоинспекции.