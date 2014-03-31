Водители жалуются на дальний свет и ксенон

Напоминаем, что ответственность за нарушение правил пользования внешними световыми приборами предусмотрена ст. 12.20 КоАП и влечет наказание в виде предупреждения либо наложения административного штрафа в размере 500 рублей, а вот любителям «ксенона», в соответствии с ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ, придется попрощаться с водительскими правами на срок от 6 месяцев до 1 года, кроме того сами газоразрядные лампы будут конфискованы.