В Тюмени бездомных животных станет меньше

Напомним, заявление на отлов безнадзорных домашних животных можно подать в департамент городского хозяйства администрации города по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. № 11 или отправить по факсу: 29-77-64. Для передачи информации о необходимости подбора умершего животного необходимо обратиться по телефону: 22-58-58.