В Тюмени бездомных животных станет меньше

Сегодня в Тюмени начнется отлов безнадзорных животных. Он продлится до 4 апреля.
Отлов будет осуществляться на следующих территориях: ул. Пермякова, ул. Зеркальная, ул. Стартовая, ул. Алебашевская, ул. Домостроителей, ул. Камчатская, ул. Блюхера, ул. Б. Комиссаров, ул. Строителей, ул. Кузнецова, ул. Жуковского, ул. Ямская, ул. Барнаульская, ул. Эрвье, ул. Рощинское шоссе, ул. Молодежная, ул. Школьная, ж. р. Рощино, ул. Садовая, ул. М. — Сибиряка, ул. Широтная, ул. Б. Щербины, ул. Спасская.
Напомним, заявление на отлов безнадзорных домашних животных можно подать в департамент городского хозяйства администрации города по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. № 11 или отправить по факсу: 29-77-64. Для передачи информации о необходимости подбора умершего животного необходимо обратиться по телефону: 22-58-58.
Кроме того, тюменцы могут бесплатно вакцинировать свое животное против бешенства отечественной вакциной в Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77 Б.
Фото: magiya-vedmi.ru