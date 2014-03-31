nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени бездомных животных станет меньше

31 марта 2014, 09:16
Сегодня в Тюмени начнется отлов безнадзорных животных. Он продлится до 4 апреля.
Сюжет
Тюмень

Сегодня в Тюмени начнется отлов безнадзорных животных. Он продлится до 4 апреля.

Отлов будет осуществляться на следующих территориях: ул. Пермякова, ул. Зеркальная, ул. Стартовая, ул. Алебашевская, ул. Домостроителей, ул. Камчатская, ул. Блюхера, ул. Б. Комиссаров, ул. Строителей, ул. Кузнецова, ул. Жуковского, ул. Ямская, ул. Барнаульская, ул. Эрвье, ул. Рощинское шоссе, ул. Молодежная, ул. Школьная, ж. р. Рощино, ул. Садовая, ул. М. — Сибиряка, ул. Широтная, ул. Б. Щербины, ул. Спасская.

Напомним, заявление на отлов безнадзорных домашних животных можно подать в департамент городского хозяйства администрации города по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. № 11 или отправить по факсу: 29-77-64. Для передачи информации о необходимости подбора умершего животного необходимо обратиться по телефону: 22-58-58.

Кроме того, тюменцы могут бесплатно вакцинировать свое животное против бешенства отечественной вакциной в Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77 Б.

Фото: magiya-vedmi.ru

#Новости#Бездомные животные#Животные#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25