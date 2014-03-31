Управляющих компаний в Тюмени стало больше

Конкретных цифр она не привела, но отметила, что управляющих организаций стало больше. «Это показал и конкурс, проводимый в октябре 2013 года», — сказала руководитель инспекции. Тогда Тюмень узнала, например, о таких УК как «Сквер» и «Уютсервисбыт». «Конкурс проводится тогда, когда собственники жилья в течение года не могут определиться со способом управления домов. Тогда в дело включается орган местного самоуправления и проводит конкурс на управление многоквартирным жилым домом. Последний такой конкурс был в октябре прошлого года»,- пояснила Лариса Федоровна.
Рынок расширяется, значит, не смотря на все недочеты управления многоквартирными жилыми домами (а они есть, так как всем в любом случае не угодишь), это выгодное занятие. Тем не менее, как отметила руководитель инспекции, жалоб на управляющие компании также стало в два раза больше относительно прошлого года.
Есть мнение, что некоторые управляющие организации набирают на обслуживание очень много домов, а потом не могут справиться со своими обязанностями. Как объяснила Лариса Боровицкая, никакого лимита по количеству домов у УК нет. И это, по ее мнению, даже хорошо, так как возникает перекрестное субсидирование. Есть дома, жильцы которых не платят квартплату, или платят несвоевременно. А работы по содержанию дома выполнять надо. И крупные УК, собирая средства с жильцов всех своих домов, имеют средства на какие-либо работы: протекла крыша в одном из домов — починили, развалилось крыльцо — сделали. Если собирать средства на ремонт одним домом, это все сложнее и дольше.
Но ситуация должна измениться с 1 мая 2015 года — тогда в на территории Тюменской области, скорее всего, уже будет действовать закон о лицензировании управляющих компаний.