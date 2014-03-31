Управляющих компаний в Тюмени стало больше

Есть мнение, что некоторые управляющие организации набирают на обслуживание очень много домов, а потом не могут справиться со своими обязанностями. Как объяснила Лариса Боровицкая, никакого лимита по количеству домов у УК нет. И это, по ее мнению, даже хорошо, так как возникает перекрестное субсидирование. Есть дома, жильцы которых не платят квартплату, или платят несвоевременно. А работы по содержанию дома выполнять надо. И крупные УК, собирая средства с жильцов всех своих домов, имеют средства на какие-либо работы: протекла крыша в одном из домов — починили, развалилось крыльцо — сделали. Если собирать средства на ремонт одним домом, это все сложнее и дольше.