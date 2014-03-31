Угнали машину, чтобы выбить долг

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени, в ходе работы установлено, что ночью в субботу, находясь уже почти за городом, потерпевший пытался получить денежный долг от малознакомого ему человека. Когда должник решил скрыться, заявитель предпринял меры, чтобы его догнать, в результате чего повредил чужой автомобиль. Пока происходила беседа, пассажир автомобиля должника сел в автомобиль потерпевшего и уехал, пригрозив по телефону, что транспортное средство будет возвращено только тогда, когда тюменец восстановит машину второй стороны.
Однако в данном случае тюменец поступил так, как надо было еще раньше — обратился в полицию, сообщив об угоне. В настоящее время правоохранительными органами проводится серия следственных мероприятий для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и принять соответствующие процессуальные меры.
По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством.
Фото с сайта car72.ru
Еще один случай угона был зафиксирован на днях. На улице Ямской было совершено ДТП. На место происшествия в считанные минуты прибыли сотрудники ГИБДД. При проверке было установлено, что данное транспортное средство мало того, что водителю не принадлежит, так еще и управлявший автомобилем вообще не имеет на это права.
Нетрезвого правонарушителя с товарищем незамедлительно доставили в отдел полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени для выяснения всех обстоятельств. Школьники в возрасте 15 и 17 лет проживают на территории Тюменского района.
В ходе дальнейшей работы молодые люди рассказали, что угон совершили, чтобы добраться домой, в соседнюю деревню. Пользуясь тем, что на улице было малолюдно, молодые люди вскрыли авто и с помощью замыкания проводов завели ВАЗ-21013. Так как сигнализация на данном авто не установлена, владелец автомобиля и не подозревал что его машину угнали. В настоящее время угнанный автомобиль с повреждениями после ДТП возвращен законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166, то есть «неправомерное завладение транспортным средством группой лиц по предварительному сговору». Сотрудники полиции напоминают о необходимости оборудования личного автотранспорта противоугонной сигнализацией. При возможности ставьте автомобили на платные охраняемые стоянки.
К сожалению, в состоянии алкогольного опьянения люди не всегда задумываются о последствиях своих действий. Угнанный автомобиль под управлением нетрезвого человека становится средством еще большей повышенной опасности.
Если вы все же стали жертвой угона или очевидцем совершения преступления, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы по телефонам дежурной части 291–600 или 02.