Угнали машину, чтобы выбить долг

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени, в ходе работы установлено, что ночью в субботу, находясь уже почти за городом, потерпевший пытался получить денежный долг от малознакомого ему человека. Когда должник решил скрыться, заявитель предпринял меры, чтобы его догнать, в результате чего повредил чужой автомобиль. Пока происходила беседа, пассажир автомобиля должника сел в автомобиль потерпевшего и уехал, пригрозив по телефону, что транспортное средство будет возвращено только тогда, когда тюменец восстановит машину второй стороны.