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Убийство следователя раскрыто спустя 14 лет

31 марта 2014, 12:36
В Тюмени раскрыто убийство следователя МВД, совершенное 14 лет назад. Как оказалось, его во время конфликта зарезал в историческом центре города молодой выпивоха. Мужчине, которому сейчас 33 года, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Сюжет
Тюмень

Ранним утром 8 апреля 2000 года обвиняемый в компании приятелей распивал алкоголь в районе моста Влюбленных. Мимо проходил следователь главного следственного управления МВД РФ по Тюменской области. Между мужчиной и молодым человеком возник конфликт. Как полагает следствие, во время словесной перепалки обвиняемый достал нож и нанес сотруднику правоохранительных органов два удара в грудь и один в шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник вместе с друзьями скрылся.

Раскрыть преступление по «горячим следам» не удалось, и на протяжении длительного времени убийца не был установлен. Предварительное следствие было приостановлено, но работа по уголовному делу не прекращалась.

«Следователем были тщательно проанализированы имеющиеся материалы уголовного дела, были установлены возможные подозреваемые в совершении преступления. 25 марта 2014 года производство по уголовному делу было возобновлено, а лицо, совершившее убийство 14 лет назад, установлено. Злоумышленником оказался 33-летний житель Тюмени, отбывающий наказание в лечебно-исправительном учреждении № 19 УФСИН РФ по Тюменской области за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

На период следствия по данному уголовному делу мужчина этапирован в следственный изолятор. Под тяжестью собранных доказательств и улик обвиняемый признал свою вину и рассказал следователю об обстоятельствах и мотивах совершенного им убийства.

Следствием проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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