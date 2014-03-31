Убийство следователя раскрыто спустя 14 лет

Ранним утром 8 апреля 2000 года обвиняемый в компании приятелей распивал алкоголь в районе моста Влюбленных. Мимо проходил следователь главного следственного управления МВД РФ по Тюменской области. Между мужчиной и молодым человеком возник конфликт. Как полагает следствие, во время словесной перепалки обвиняемый достал нож и нанес сотруднику правоохранительных органов два удара в грудь и один в шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник вместе с друзьями скрылся.
Раскрыть преступление по «горячим следам» не удалось, и на протяжении длительного времени убийца не был установлен. Предварительное следствие было приостановлено, но работа по уголовному делу не прекращалась.
«Следователем были тщательно проанализированы имеющиеся материалы уголовного дела, были установлены возможные подозреваемые в совершении преступления. 25 марта 2014 года производство по уголовному делу было возобновлено, а лицо, совершившее убийство 14 лет назад, установлено. Злоумышленником оказался 33-летний житель Тюмени, отбывающий наказание в лечебно-исправительном учреждении № 19 УФСИН РФ по Тюменской области за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
На период следствия по данному уголовному делу мужчина этапирован в следственный изолятор. Под тяжестью собранных доказательств и улик обвиняемый признал свою вину и рассказал следователю об обстоятельствах и мотивах совершенного им убийства.
Следствием проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.