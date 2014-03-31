Убийство следователя раскрыто спустя 14 лет

Ранним утром 8 апреля 2000 года обвиняемый в компании приятелей распивал алкоголь в районе моста Влюбленных. Мимо проходил следователь главного следственного управления МВД РФ по Тюменской области. Между мужчиной и молодым человеком возник конфликт. Как полагает следствие, во время словесной перепалки обвиняемый достал нож и нанес сотруднику правоохранительных органов два удара в грудь и один в шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник вместе с друзьями скрылся.