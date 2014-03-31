У пассажира Infiniti изъяли 22 свертка с наркотиками

Абдуллин, выйдя из автомобиля, оттолкнул одного из понятых и побежал в сторону пермяковского путепровода. Беглеца догнал инспектор ДПС. При досмотре из левого внутреннего кармана куртки Абдуллина было изъято 22 свертка из фольги, в которых находилось более 67 граммов наркотических средств, что является крупным размером.