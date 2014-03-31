У пассажира Infiniti изъяли 22 свертка с наркотиками

Ночью 1 февраля текущего года инспектор ДПС возле тюменского автовокзала остановил автомобиль Infiniti FX35 под управлением 22-летнего водителя. Выяснилось, что у молодого человека нет с собой водительского удостоверения. Было принято решение о досмотре иномарки, водителя и Роберта Абдуллина, который ехал в качестве пассажира.
Абдуллин, выйдя из автомобиля, оттолкнул одного из понятых и побежал в сторону пермяковского путепровода. Беглеца догнал инспектор ДПС. При досмотре из левого внутреннего кармана куртки Абдуллина было изъято 22 свертка из фольги, в которых находилось более 67 граммов наркотических средств, что является крупным размером.
По решению суда Абдуллин арестован, отметили в пресс-службе облпрокуратуры. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до 10 лет заключения.