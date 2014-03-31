Напомним, в марте 2013 года тюменские «моржи» установили мировой рекорд, проведя суточный заплыв в ледяной воде. Он проходил в виде эстафеты, каждый из спортсменов проплывал 100 или 200 метров, в общей сложности за время заплыва «моржи» проплыли чуть более 40 км.