Тюменские «моржи» завершили марафонский заплыв в ледяной воде, длившийся примерно 40 часов. За это время участники старта преодолели более 101 километр и 40 метров.
На озере Чемпионов под Тюменью члены клуба «АквАйСпорт-Тюмень» провели многочасовую непрерывную эстафету, за время которой проплыли свыше ста километров.
«Эстафета, которая не прерывалась ни на минуту, длилась более 40 часов - началась она 28 марта, закончилась 30 марта. За это время «моржи» преодолели 101 километр 400 метров», - сказал собеседник агентства.
Как сообщает «Интерфакс-Урал», в результате был установлен мировой рекорд по длительности непрерывного заплыва в ледяной воде. В эстафете приняли участие 29 «моржей», минимальная дистанция заплыва - 100 метров, максимальная - для самых опытных и сильных спортсменов - 400 метров.
Напомним, в марте 2013 года тюменские «моржи» установили мировой рекорд, проведя суточный заплыв в ледяной воде. Он проходил в виде эстафеты, каждый из спортсменов проплывал 100 или 200 метров, в общей сложности за время заплыва «моржи» проплыли чуть более 40 км.
Фото: rus.ruvr.ru