Стрит-арт «Бруклинский мост» переедет. Куда — еще вопрос

Уличная живопись арт-группы «Цвет города» — изображение Бруклинского моста — ищет новое место жительства, так как проект «ЖК Манхэттен», на стройплощадке которого и располагалось 100-метровое панно — построен и совсем скоро будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщает агентство PRимер.
«Мы возьмем на себя все расходы по демонтажу и транспортировке панно, главное, чтобы нашлись желающие. Нам кажется, „Бруклинский мост“ очень бы украсил двор какой-нибудь школы или детского сада», — говорит Светлана Гуляницкая, ведущий специалист по рекламе и PR ГК «ТИС».
Напомним, стрит-арт с изображением Манхэттена — это гигантская (около 100 кв. м) картина на фанере, которая закрывала старинный дом с двух сторон. В апреле прошлого года живопись пострадала при пожаре, однако ее восстановили.