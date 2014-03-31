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Стрит-арт «Бруклинский мост» переедет. Куда — еще вопрос

31 марта 2014, 09:34
Уличная живопись арт-группы «Цвет города» — изображение Бруклинского моста — ищет новое место жительства, так как проект «ЖК Манхэттен», на стройплощадке которого и располагалось 100-метровое панно — построен и совсем скоро будет введен в эксплуатацию.
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Тюмень

Уличная живопись арт-группы «Цвет города» — изображение Бруклинского моста — ищет новое место жительства, так как проект «ЖК Манхэттен», на стройплощадке которого и располагалось 100-метровое панно — построен и совсем скоро будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщает агентство PRимер.

«Мы возьмем на себя все расходы по демонтажу и транспортировке панно, главное, чтобы нашлись желающие. Нам кажется, „Бруклинский мост“ очень бы украсил двор какой-нибудь школы или детского сада», — говорит Светлана Гуляницкая, ведущий специалист по рекламе и PR ГК «ТИС».

Напомним, стрит-арт с изображением Манхэттена — это гигантская (около 100 кв. м) картина на фанере, которая закрывала старинный дом с двух сторон. В апреле прошлого года живопись пострадала при пожаре, однако ее восстановили.

#Новости#Тюмень#Граффити#Арт-группа Цвет города#Ирина#Культура
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