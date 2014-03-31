Стрит-арт «Бруклинский мост» переедет. Куда — еще вопрос

«Мы возьмем на себя все расходы по демонтажу и транспортировке панно, главное, чтобы нашлись желающие. Нам кажется, „Бруклинский мост“ очень бы украсил двор какой-нибудь школы или детского сада», — говорит Светлана Гуляницкая, ведущий специалист по рекламе и PR ГК «ТИС».