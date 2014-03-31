Спецбат ДПС на трассе помогает вытаскивать машины из кюветов

На 58 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск наряд спецбата оказал помощь двум женщинам. Тюменки ехали в Тобольск на автомобиле Daewoo Matiz. Водитель не справилась с управлением автомобиля на скользкой трассе. Под мокрым снегом на холодном ветру женщины быстро окоченели. Они очень обрадовались инспекторам, но от предложения согреться в патрульном автомобиле отказались. Сказали, что вместе с сотрудниками ГИБДД будут «добывать» машину из кювета. Инспекторы Сергей Родионов и Евгений Свистунов остановили УАЗ с лебедкой, с его помощью и вытащили малолитражку. Автоледи поблагодарили своих спасителей.