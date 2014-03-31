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Спецбат ДПС на трассе помогает вытаскивать машины из кюветов

31 марта 2014, 15:30
Сильный снегопад в конце марта оказался неожиданностью для многих водителей. Из-за неустойчивой погоды дорожные условия на трассах осложнились. Утренние снегопад и гололед днем сменяются слякотью. Движение на трассах области контролируют наряды специализированного батальона ДПС ГИБДД.

Сегодня инспекторы вытащили из кювета автомобиль Toyota Corolla на 145 километре автодороги Курган — Тюмень. Несмотря на обледеневшую дорогу, тюменец ехал со скоростью 80–90 километров в час. Машина «улетела» в кювет. Сам водитель не пострадал. Инспекторы Владимир Нестеренко и Евгений Зюряев не могли проехать мимо, заметив в кювете машину. Остановили грузовик и вытянули иномарку. Для оказания помощи остановились еще несколько водителей. После благополучного разрешения дорожной ситуации все тепло попрощались и поблагодарили друг друга за поддержку, рассказывают в пресс-службе ГИБДД.

На 58 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск наряд спецбата оказал помощь двум женщинам. Тюменки ехали в Тобольск на автомобиле Daewoo Matiz. Водитель не справилась с управлением автомобиля на скользкой трассе. Под мокрым снегом на холодном ветру женщины быстро окоченели. Они очень обрадовались инспекторам, но от предложения согреться в патрульном автомобиле отказались. Сказали, что вместе с сотрудниками ГИБДД будут «добывать» машину из кювета. Инспекторы Сергей Родионов и Евгений Свистунов остановили УАЗ с лебедкой, с его помощью и вытащили малолитражку. Автоледи поблагодарили своих спасителей.

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