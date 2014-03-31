Приход солнца в Тюмень откладывается

Большую часть апреля в Тюмени наблюдаются пасмурные и облачные дни. Ночные заморозки будут отстаивать свои права первые две недели, в то время как днем все будет таять. Количество осадков сделает апрель одним из дождливых месяцев в году.
Солнце же порадует горожан в последнюю неделю месяца, ожидается повышение температуры до 14 градусов. А самая теплая ночь наступит с 22 на 23 апреля. Об этом сообщают крупнейшие метеорологические сайты Рунета.
Неприятная новость в том, что дождливая погода будет удерживать свои позиции и в начале мае.
В целом же средняя температура в течение месяца будет +7°С, а ночью — 2°С выше нуля.
Фото: wikidigger.ru