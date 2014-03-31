Пожар в Ярковском районе: погибли семь человек

При разборе конструкций были обнаружены тела семи погибших, из них пять — дети в возрасте от двух до восьми лет. Кроме того, погибли женщины 1959 и 1988 годов рождения. Еще две 28-летние девушки в результате пожара пострадали, одна из них была госпитализирована с ожогами.