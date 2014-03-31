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Пожар в Ярковском районе: погибли семь человек

31 марта 2014, 08:25
Жизни семи человек унес страшный пожар, произошедший ночью сегодня, 31 марта, в деревне Космаково Ярковского района. Пятеро из погибших — дети.

Жизни семи человек унес страшный пожар, произошедший ночью сегодня, 31 марта, в деревне Космаково Ярковского района. Пятеро из погибших — дети.

Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме площадью 63 кв. метра поступило в службу 01 31 марта 01.08. Во время пожара произошел взрыв трех газовых баллонов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Там отметили также, что в 01.49 мин. пожарным подразделениям удалось локализовать пожар, а к 02.03 огнеборцы ликвидировали открытое горение и приступили к разбору поврежденных конструкций. К ликвидации пожара были привлечено 27 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 10 человек и 5 единиц техники. Дом поврежден по всей площади.

При разборе конструкций были обнаружены тела семи погибших, из них пять — дети в возрасте от двух до восьми лет. Кроме того, погибли женщины 1959 и 1988 годов рождения. Еще две 28-летние девушки в результате пожара пострадали, одна из них была госпитализирована с ожогами.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники органов дознания, испытательной пожарной лаборатории и психологи ГУ МЧС России по Тюменской области. Предварительная причина трагического пожара — неосторожное обращение с огнем, поджог.

По факту произошедшего проводят проверку сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области. В селе Космаково работают следователи и криминалисты. Они осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и делают все необходимое, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.

«По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие приходятся друг другу родственниками. Они отмечали поминки по отцу, распивая спиртные напитки. Возгорание произошло внутри дома, когда все легли спать», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

По предварительной версии следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.

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