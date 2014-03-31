Пожар в Ярковском районе: погибли семь человек

Жизни семи человек унес страшный пожар, произошедший ночью сегодня, 31 марта, в деревне Космаково Ярковского района. Пятеро из погибших — дети.
Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме площадью 63 кв. метра поступило в службу 01 31 марта 01.08. Во время пожара произошел взрыв трех газовых баллонов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
Там отметили также, что в 01.49 мин. пожарным подразделениям удалось локализовать пожар, а к 02.03 огнеборцы ликвидировали открытое горение и приступили к разбору поврежденных конструкций. К ликвидации пожара были привлечено 27 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 10 человек и 5 единиц техники. Дом поврежден по всей площади.
При разборе конструкций были обнаружены тела семи погибших, из них пять — дети в возрасте от двух до восьми лет. Кроме того, погибли женщины 1959 и 1988 годов рождения. Еще две 28-летние девушки в результате пожара пострадали, одна из них была госпитализирована с ожогами.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники органов дознания, испытательной пожарной лаборатории и психологи ГУ МЧС России по Тюменской области. Предварительная причина трагического пожара — неосторожное обращение с огнем, поджог.
По факту произошедшего проводят проверку сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области. В селе Космаково работают следователи и криминалисты. Они осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и делают все необходимое, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.
«По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие приходятся друг другу родственниками. Они отмечали поминки по отцу, распивая спиртные напитки. Возгорание произошло внутри дома, когда все легли спать», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.
По предварительной версии следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.