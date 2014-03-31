По факту гибели при пожаре семи человек возбуждено дело

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области отметили, что, по основной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, однако следователями отрабатываются и другие версии произошедшего. В настоящее время сотрудники СУ завершили осмотр места происшествия. Назначены семь судебно-медицинских экспертиз тел погибших, пожарно-техническая и судебно-химическая экспертизы, устанавливаются все обстоятельства трагедии.