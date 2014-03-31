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По факту гибели при пожаре семи человек возбуждено дело

31 марта 2014, 16:16
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в селе Космаково Ярковском районе. Напомним, трагедия произошла в ночь на понедельник, 31 марта. Пожар унес жизни семи человек, в том числе, пятерых детей. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в селе Космаково Ярковском районе. Напомним, трагедия произошла в ночь на понедельник, 31 марта. Пожар унес жизни семи человек, в том числе, пятерых детей. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Уголовное дело в целях наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В злополучном доме находились четыре женщины и пятеро детей, приходящиеся друг другу родственниками. Установлено, что 30 марта взрослые члены семьи поминали отца, распивая спиртные напитки. При этом женщины в течение дня неоднократно выходили курить на веранду дома, где стоял диван. Пожар начался внутри дома, когда все легли спать.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области отметили, что, по основной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, однако следователями отрабатываются и другие версии произошедшего. В настоящее время сотрудники СУ завершили осмотр места происшествия. Назначены семь судебно-медицинских экспертиз тел погибших, пожарно-техническая и судебно-химическая экспертизы, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию органам местного самоуправления и системы профилактики, которые, как полагает следствие, не предприняли должных мер, позволяющих предотвратить столь трагические последствия», — отметили в пресс-службе следственного управления.

Уголовное дело находится на контроле руководства следственного управления СК РФ по Тюменской области. Расследование продолжается.

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