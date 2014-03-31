Наиболее интересные спектакли мира — на киноэкране

Это редкая возможность увидеть наиболее интересные театральные постановки на экране кинотеатра. В программу вошли: драматические спектакли проекта Королевского национального театра, Шекспировского театра «Глобус» и Королевской Шекспировской компании; постановки Метрополитен Опера и Большого театра.
В апреле и мае жители нашего города увидят на большом экране спектакли «Князь Игорь», «Боевой конь», «Двенадцатая ночь», «Ричард II», «Вертер», «Кориолан», «Укрощение строптивой», «Марко Спада», «Много шума из ничего», «Богема», «Много шума из ничего», «Все хорошо, что хорошо кончается», «Загадочное ночное убийство собаки» и другие.
Среди звезд Театрального Киносезона 2013–2014: Стивен Фрай, Дэвид Теннант, Кеннет Брана, Бенедикт Камбербэтч, Джонни Ли Миллер, Том Хиддлстон, Анна Нетребко, Йонас Кауфманн, Рене Флеминг, Ильдар Абдразаков, Хуан Диего Флорес, Дэвид Холберг, Светлана Лунькина, Руслан Скворцов, Михаил Лобухин и многие другие.
1 апреля в 19 часов покажут оперу «Князь Игорь» (билет — 600 рублей), а 4 апреля в это же время — спектакль «Боевой конь» (билет — 450 рублей).