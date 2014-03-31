Наиболее интересные спектакли мира — на киноэкране

В апреле и мае жители нашего города увидят на большом экране спектакли «Князь Игорь», «Боевой конь», «Двенадцатая ночь», «Ричард II», «Вертер», «Кориолан», «Укрощение строптивой», «Марко Спада», «Много шума из ничего», «Богема», «Много шума из ничего», «Все хорошо, что хорошо кончается», «Загадочное ночное убийство собаки» и другие.