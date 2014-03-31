Над Тюменью запустят светящиеся шары

Городская акция «Огонек надежды» в поддержку детей с аутизмом пройдет в Тюмени на мосту Влюбленных во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, 2 апреля. Начало в 20 часов.
Аутизм — это постоянное нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира и имеет громадные последствия для детей, их семей и обществ. «Проведение Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма позволяет не только углубить ее понимание, но и призвать к принятию конкретных практических мер. Я настоятельно призываю всех тех, кому небезразлична эта проблема, оказать содействие достижению прогресса путем поддержки учебных программ, усилий по обеспечению возможностей трудоустройства и других мер, способствующих реализации нашего общего видения мира, в большей степени учитывающего интересы всех людей», — говорится в послании Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.
В рамках акции все пришедшие получат информационные буклеты и воздушные шары голубого цвета с символикой акции (детская ладошка с буквой «А»), волонтеры расскажут о проектах, реализуемых в городе в поддержку «детей дождя» и их родителей, кульминацией станет запуск 100 воздушных светящихся шаров.
Поддержать детей и их родителей можно, придя на акцию в синей одежде и взяв с собой друзей, однокурсников или коллег, сообщает центр по связям с общественностью МИАЦ.
Фото: planetarium.perm.ru