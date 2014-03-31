На тюменских дорогах — 40 аварий за утро

В связи со снегопадом и ухудшением погодных условий ГИБДД рекомендует автолюбителям отказаться от поездок на своих автомобилях, как в городе, так и по загородным дорогам. Особенно это касается начинающих водителей со стажем за рулем менее года.

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