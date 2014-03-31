На тюменских дорогах — 40 аварий за утро

С утра в Тюмени произошло более 40 дорожных аварий с материальным ущербом, в различных районах города, отмечают в пресс-службе ведомства. Основная причина — нарушение правил дистанции, очередности проезда, неправильный выбор скоростного режима — без учета дорожных и погодных условий.
Многие водители поторопились и переобули автомобили на летнюю резину. Ездить на летней резине в таких условиях опасно. Воспользуйтесь для поездок общественным транспортом.
В связи с ухудшением видимости пешеходов не всегда видно на дороге. Будьте внимательнее, заранее тормозите, подъезжая к пешеходным переходам.