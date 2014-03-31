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На тюменских дорогах — 40 аварий за утро

31 марта 2014, 11:36
В связи со снегопадом и ухудшением погодных условий ГИБДД рекомендует автолюбителям отказаться от поездок на своих автомобилях, как в городе, так и по загородным дорогам. Особенно это касается начинающих водителей со стажем за рулем менее года.
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Тюмень

С утра в Тюмени произошло более 40 дорожных аварий с материальным ущербом, в различных районах города, отмечают в пресс-службе ведомства. Основная причина — нарушение правил дистанции, очередности проезда, неправильный выбор скоростного режима — без учета дорожных и погодных условий.

Многие водители поторопились и переобули автомобили на летнюю резину. Ездить на летней резине в таких условиях опасно. Воспользуйтесь для поездок общественным транспортом.

В связи с ухудшением видимости пешеходов не всегда видно на дороге. Будьте внимательнее, заранее тормозите, подъезжая к пешеходным переходам.

#Новости#Тюмень#Снегопад#Дороги#Транспорт#Olga#Общество
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