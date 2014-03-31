На озере Светлом провалился под лед автомобиль рыбака

Как выяснилось, в тот день, 30 марта, люди приехали на озеро Светлое, чтобы порыбачить. На недавней пресс-конференции главный государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин отмечал, что лед на водоемах Тюменской области уже не тот — он рыхлый и непрочный. Большинство ледовых переправ региона уже закрыто, а сотрудники ГИМС регулярно проверяют места массового выхода на лед рыбаков, проводят с людьми профилактические беседы. Специалисты предупреждают тюменцев: лед ненадежен, и проверять его на прочность не стоит.