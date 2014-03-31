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На озере Светлом провалился под лед автомобиль рыбака

31 марта 2014, 10:23
Лед на реках и озерах Тюменской области уже непрочный, однако некоторых любителей рыбалки это не останавливает. На днях на озере Светлом в районе Тобольска частично провалился под лед автомобиль. Люди не пострадали, но чтобы вытащить машину, пришлось вызывать ТОСЭР.

В пресс-центре Тюменской областной станции экстренного реагирования отметили, что благодаря оперативной работе спасателей автомобиль Mitsubishi Pajero удалось сохранить.

Как выяснилось, в тот день, 30 марта, люди приехали на озеро Светлое, чтобы порыбачить. На недавней пресс-конференции главный государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин отмечал, что лед на водоемах Тюменской области уже не тот — он рыхлый и непрочный. Большинство ледовых переправ региона уже закрыто, а сотрудники ГИМС регулярно проверяют места массового выхода на лед рыбаков, проводят с людьми профилактические беседы. Специалисты предупреждают тюменцев: лед ненадежен, и проверять его на прочность не стоит.

Фото пресс-службы ТОСЭР

#Новости#Происшествия#Тюменская область#Спасатели#Таня
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