Лотерейные киоски исключат из списка торговых объектов

На мартовском заседании Тюменской городской Думы депутаты вновь обсудили судьбу лотерейных киосков. Парламентарии предложили исключить нестационарные объекты с лотерейным оборудованием, размещение которых не направлено на удовлетворение информационных либо социальных потребностей горожан, а преследующее лишь моментальное получение выигрыша и извлечение прибыли, из Схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Администрация Тюмени провела работу в этом направлении, отметил в своем докладе председатель гордумы Дмитрий Еремеев.