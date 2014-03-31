Лотерейные киоски исключат из списка торговых объектов

На мартовском заседании Тюменской городской Думы депутаты вновь обсудили судьбу лотерейных киосков. Парламентарии предложили исключить нестационарные объекты с лотерейным оборудованием, размещение которых не направлено на удовлетворение информационных либо социальных потребностей горожан, а преследующее лишь моментальное получение выигрыша и извлечение прибыли, из Схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Администрация Тюмени провела работу в этом направлении, отметил в своем докладе председатель гордумы Дмитрий Еремеев.
По мнению депутатов, ужесточение норм административной ответственности должно способствовать предотвращению самовольного размещения и эксплуатации временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, а также нестационарных торговых объектов на территории города. Тюменская городская Дума внесла в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Тюменской областной Думы проект Закона Тюменской области «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной ответственности».
Как сообщалось ранее, на сегодняшний день в Тюмени 16 лотерейных киосков. К выводу о том, что они должны быть исключены из Схемы нестационарных торговых объектов, пришли еще в прошлом июне на заседании по градостроительству и земельным отношениям.