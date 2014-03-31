Хватает ли воспитателей в детских садах?

По словам председателя Тюменской городской думы VI созыва Дмитрия Еремеева, открытие новых детских садов и новых групп в дошкольных учреждениях не повлияло на потребность в кадровом обеспечении. «После проведения ряда мер по привлечению педагогических кадров в систему дошкольного образования, а именно: возмещение расходов по найму жилья (в 2013 году — 149 человек), предоставление социальных выплат работникам бюджетной сферы на приобретение жилого помещения (в 2013 году — 90 квот), повышение заработной платы (в частности заработная плата воспитателя — 34 тысяч 418 руб.), дополнительная потребность в педагогических кадрах в городе Тюмени отсутствует», — сказал он на заседании Тюменской городской думы.