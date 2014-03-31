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Хватает ли воспитателей в детских садах?

31 марта 2014, 13:15
Все ли детские сады в Тюмени обеспечены квалифицированными педагогическими кадрами или потребность в воспитателях осталась? И такая ли высокая зарплата обещана работникам?
Сюжет
Тюмень

По словам председателя Тюменской городской думы VI созыва Дмитрия Еремеева, открытие новых детских садов и новых групп в дошкольных учреждениях не повлияло на потребность в кадровом обеспечении. «После проведения ряда мер по привлечению педагогических кадров в систему дошкольного образования, а именно: возмещение расходов по найму жилья (в 2013 году — 149 человек), предоставление социальных выплат работникам бюджетной сферы на приобретение жилого помещения (в 2013 году — 90 квот), повышение заработной платы (в частности заработная плата воспитателя — 34 тысяч 418 руб.), дополнительная потребность в педагогических кадрах в городе Тюмени отсутствует», — сказал он на заседании Тюменской городской думы.

Обратившись к каталогу вакансий на сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области, выяснилось, что в Тюмени по данным на 31 марта требуются воспитатели в девяти детских садах и около пятнадцати вакансий по области. Заработная плата в столице Западной Сибири колеблется от 11 тысяч 199 рублей до 22. Вакансий младшего воспитателя шесть по области и з/п колеблется примерно от 7 до 12 тысяч рублей. Помимо этого, в детские сады требуются музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре.

Фото: yottos.com

#Новости#Тюмень#Детские сады#Воспитатели#Саша#Общество
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