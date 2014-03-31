ДТП на трассе: летняя резина, снегопад, встречка

Четыре пьяных водителя спровоцировали дорожные аварии, три из них — в Тюмени, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
В субботу в деревне Кашевская Омутинского района 10-летний велосипедист был сбит «Маздой». Ребенок ехал на велосипеде по правой обочине. Водитель иномарки права управления автомобилем не имеет, находился в состоянии алкогольного опьянения. У мальчика ушиб грудной клетки.
В ночь на субботу на улице Дачной в деревне Воронина под Тюменью в кювет съехал ВАЗ-21150. 25-летний водитель с двухлетним стажем превысил безопасную скорость, он был пьян. У него и 25-летнего пассажира переломы носа и сотрясение головного мозга. Судя по травмам, молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности.
Рано утром в воскресенье в опору освещения на улице Камчатской, 137 въехал автомобиль Mazda с номерами Свердловской области. 25-летняя водитель иномарки находилась в состоянии алкогольного опьянения, показания алкотестера составили 1,03 мг/л. Возможно, девушка ехала быстро, да и стаж за рулем у нее невелик — один год. Автоледи получила травму внутренних органов, она прооперирована.
На улице Широтной, 191 днем столкнулись три автомобиля: Daewoo, Nissan и Honda. Предварительно, нетрезвый водитель Daewoo 73-х лет неправильно выбрал скорость на дороге и не выдержал безопасную дистанцию. Пострадала в ДТП 36-летняя водитель «Хонды». Пенсионер сказал, что выпил бутылку пива и поехал на заправку.
Ночью на улице Широтной, 12 в мачту уличного освещения въехал автомобиль Mazda. Начинающий водитель иномарки за рулем два месяца, при этом молодой человек неправильно выбрал скорость на дороге. Пострадали двое его друзей, 18-летние пассажиры, у них рвано-ушибленные раны лица.
Daewoo Matiz и Toyota столкнулись в седьмом часу вечера на улице Домостроителей. За рулем обеих машин находились девушки. 26-летняя водитель малолитражки со стажем один год, нарушила правила очередности проезда, не заметила вовремя машину, двигавшуюся по главной дороге. У обоих водителей травмы — ушибы лба и грудной клетки.
Четыре человека травмированы в столкновении BMW, УАЗа и Subaru Legacy на 15 километре Велижанского тракта. Машины ехали по тракту плотным потоком. BMW Х5 выехал на встречную полосу, водитель утверждает, что левое переднее колесо у автомобиля пошло «на выстрел». Ушибы получили 57-летний водитель УАЗа, 60-летняя водитель Subaru и двое пассажиров 45-ти и 64-х лет.
В четвертом часу утра в воскресенье водитель Toyota на летней резине во время снегопада выехал на встречную полосу на 132 километре автодороги Курган — Тюмень в Исетском районе. В результате Toyota столкнулась с автобусом Mercedes. 21-летний водитель «Тойоты» получил ушиб грудной клетки, 24-летний пассажир находится в коме с черепно-мозговой травмой.
На 64 километре трассы Тюмень — Омск в кювет съехал автомобиль KIA. Предварительно, водитель иномарки пытался уйти от столкновения с «Опелем», выехавшим на встречку. 32-летний водитель и 37-летняя пассажирка KIA получила ушиб позвоночника.
В выходные дни водителям пришлось ездить в сложных погодных условиях, во время снегопада. При этом за превышение скорости к административной ответственности инспекторами ДПС привлечены более 900 водителей.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области