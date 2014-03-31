ДТП на трассе: летняя резина, снегопад, встречка

В ночь на субботу на улице Дачной в деревне Воронина под Тюменью в кювет съехал ВАЗ-21150. 25-летний водитель с двухлетним стажем превысил безопасную скорость, он был пьян. У него и 25-летнего пассажира переломы носа и сотрясение головного мозга. Судя по травмам, молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности.