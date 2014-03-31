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Дело Пайвина: чиновник вымогал миллионы у подчиненных

31 марта 2014, 17:06
Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу над уголовным делом, возбужденным в отношении бывшего заместителя директора департамента лесного комплекса Тюменской области Алексея Пайвина. Еще два эпизода преступной деятельности экс-чиновника выявили уральские полицейские.
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Тюмень

«Сотрудникам ГУ МВД России по УрФО выявлен факт получения бывшим чиновником незаконного денежного вознаграждения. По версии следствия, в январе 2013 года обвиняемый, находясь в своем служебном кабинете, получил 2 миллиона рублей от двух подчиненных за продление с ними служебных контрактов о прохождении государственной гражданской службы», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.

По данному факту в отношении Алексея Пайвина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, в 2013 году экс-чиновник был привлечен к уголовной ответственности за совершение пяти аналогичных преступлений.

Установлено, что еще в 2010 году за свою помощь одному из тюменских лесозаготовительных предприятий в регистрации договоров аренды лесных участков Пайвин получил в качестве взятки автомобиль Lexus LX470 стоимостью 1,6 млн рублей. Кроме того, как полагает следствие, обвиняемый неоднократно вымогал взятки у своих подчиненных из лесхозов в размере от 1 до 1,5 млн рублей за продление с ними трудовых контрактов или не расторжение контрактов до истечения их срока.

В октябре 2013 года материалы уголовного дела в отношении Алексея Пайвина направлены в Тюменский районный суд. За совершение инкриминируемого обвиняемому преступления в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

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