Дело Пайвина: чиновник вымогал миллионы у подчиненных

«Сотрудникам ГУ МВД России по УрФО выявлен факт получения бывшим чиновником незаконного денежного вознаграждения. По версии следствия, в январе 2013 года обвиняемый, находясь в своем служебном кабинете, получил 2 миллиона рублей от двух подчиненных за продление с ними служебных контрактов о прохождении государственной гражданской службы», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.
По данному факту в отношении Алексея Пайвина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере).
Напомним, в 2013 году экс-чиновник был привлечен к уголовной ответственности за совершение пяти аналогичных преступлений.
Установлено, что еще в 2010 году за свою помощь одному из тюменских лесозаготовительных предприятий в регистрации договоров аренды лесных участков Пайвин получил в качестве взятки автомобиль Lexus LX470 стоимостью 1,6 млн рублей. Кроме того, как полагает следствие, обвиняемый неоднократно вымогал взятки у своих подчиненных из лесхозов в размере от 1 до 1,5 млн рублей за продление с ними трудовых контрактов или не расторжение контрактов до истечения их срока.
В октябре 2013 года материалы уголовного дела в отношении Алексея Пайвина направлены в Тюменский районный суд. За совершение инкриминируемого обвиняемому преступления в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.