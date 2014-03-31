Дело Пайвина: чиновник вымогал миллионы у подчиненных

Установлено, что еще в 2010 году за свою помощь одному из тюменских лесозаготовительных предприятий в регистрации договоров аренды лесных участков Пайвин получил в качестве взятки автомобиль Lexus LX470 стоимостью 1,6 млн рублей. Кроме того, как полагает следствие, обвиняемый неоднократно вымогал взятки у своих подчиненных из лесхозов в размере от 1 до 1,5 млн рублей за продление с ними трудовых контрактов или не расторжение контрактов до истечения их срока.