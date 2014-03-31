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БГ выпустил сингл «Пришел пить воду»

31 марта 2014, 13:17
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выпустил новый сингл «Пришел пить воду». Видеоролик на песню был опубликован на YouTube в ночь на 31 марта.

Также свежая композиция вместе с би-сайдом «Голубиное слово» доступна для скачивания на сайте Kroogi.com, где за нее можно заплатить какую угодно цену. Сингл был записан вместе с участниками «Аквариума» на студии в Лондоне в первой половине марта.

Ранее, в разгар политического кризиса на Украине, приведшего к расколу украинского общества и присоединению Крыма к России, Гребенщиков опубликовал антивоенную песню «Любовь во время войны». Впрочем, по свидетельству самого музыканта, композиция была написана еще прошлым летом, за несколько месяцев до событий на Украине.

В ноябре 2013 года к 60-летию Гребенщикова был выпущен новый альбом «Аквариум+», а также сольный сингл БГ «Праздник урожая во дворце труда».

#Новости#Музыка#Россия#Ирина#Культура
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