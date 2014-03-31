БГ выпустил сингл «Пришел пить воду»

Ранее, в разгар политического кризиса на Украине, приведшего к расколу украинского общества и присоединению Крыма к России, Гребенщиков опубликовал антивоенную песню «Любовь во время войны». Впрочем, по свидетельству самого музыканта, композиция была написана еще прошлым летом, за несколько месяцев до событий на Украине.