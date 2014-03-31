Автомобильному заводу нужно решить «электрический вопрос»

По решению Комиссии Тюменского УФАС России, автомобильному заводу необходимо в срок до 30 мая 2014 года реорганизовать (в форме разделения или выделения) юридическое лицо и прекратить нарушение. Исполнением решения также может быть отказ от одного из видов деятельности, путем продажи электросетевого хозяйства или же передачи клиентов гарантирующему поставщику.