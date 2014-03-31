nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Автомобильному заводу нужно решить «электрический вопрос»

31 марта 2014, 11:19
Антимонопольное Управление поставило перед ОАО «Ялуторовский автомобильный завод» вопрос ребром: разделить незаконно совмещенную деятельность по продаже и передаче электричества.

По решению Комиссии Тюменского УФАС России, автомобильному заводу необходимо в срок до 30 мая 2014 года реорганизовать (в форме разделения или выделения) юридическое лицо и прекратить нарушение. Исполнением решения также может быть отказ от одного из видов деятельности, путем продажи электросетевого хозяйства или же передачи клиентов гарантирующему поставщику.

Сейчас «Ялуторовскому автомобильному заводу», который специализируется на капитальном ремонте автобусов, самое время определиться, как в дальнейшем он будет «работать» с электроэнергией и в срок до 10 июня 2014 года представить доказательства об исполнении решения антимонопольного органа.

#Новости#Ялуторовский автомобильный завод#Электроэнергия#Ялуторовск#Тюменское УФАС России#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25