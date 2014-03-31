Автомобильному заводу нужно решить «электрический вопрос»

По решению Комиссии Тюменского УФАС России, автомобильному заводу необходимо в срок до 30 мая 2014 года реорганизовать (в форме разделения или выделения) юридическое лицо и прекратить нарушение. Исполнением решения также может быть отказ от одного из видов деятельности, путем продажи электросетевого хозяйства или же передачи клиентов гарантирующему поставщику.
Сейчас «Ялуторовскому автомобильному заводу», который специализируется на капитальном ремонте автобусов, самое время определиться, как в дальнейшем он будет «работать» с электроэнергией и в срок до 10 июня 2014 года представить доказательства об исполнении решения антимонопольного органа.