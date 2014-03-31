Алкоголь в малых количествах приносит вред мужчинам

Как выяснилось, вред организму приносит не просто употребление алкоголя в больших количествах, но и в достаточно малых, тоже. Иными словами, если каждый день употреблять алкоголь в минимальных количествах, вред, наносимый организму, будет очень серьезным.
Наибольшую опасность, по утверждению медиков, вызывает частое употребление легких напитков алкогольного содержания, таких как пиво или вино. Употребляемое не менее двух раз в недельный отрезок времени пиво существенно увеличивает риск образования проблем с головным мозгом у представителей сильного пола, вплоть до развития симптомов нарушения кровообращения.
Однако согласно другим исследованиям с участием 30 тысяч женщин обнаружена связь между потреблением алкоголя и снижением риска развития артрита. Так, исследователи обнаружили, что у женщин, выпивавших регулярно более трех стаканов различных алкогольных напитков в неделю (500 мл пива, 150 мл вина или 50 мл крепкого спиртного) на протяжении 10 лет, вероятность развития ревматоидного артрита была снижена на 52% по сравнению с женщинами, не употреблявшими алкоголь. Шведские ученые отметили, что в исследовании учитывались такие факторы, как возраст участниц, курение и предпочтения в еде.
Основываясь на более ранних исследованиях, ученые заявили, что умеренное потребление алкоголя помогает снизить риск возникновения астмы, увеличивает продолжительность жизни на 30%, а один бокал красного вина в день помогает избавиться от лишних килограммов.
Сделать выбор стоит ли выпивать бокал вина или кружку пива в конце трудного рабочего дня решает каждый сам. Но согласно исследованиям наибольшую пользу это приносит все же женщинам.
Фото: forums.drom.ru