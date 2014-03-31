Алкоголь в малых количествах приносит вред мужчинам

Однако согласно другим исследованиям с участием 30 тысяч женщин обнаружена связь между потреблением алкоголя и снижением риска развития артрита. Так, исследователи обнаружили, что у женщин, выпивавших регулярно более трех стаканов различных алкогольных напитков в неделю (500 мл пива, 150 мл вина или 50 мл крепкого спиртного) на протяжении 10 лет, вероятность развития ревматоидного артрита была снижена на 52% по сравнению с женщинами, не употреблявшими алкоголь. Шведские ученые отметили, что в исследовании учитывались такие факторы, как возраст участниц, курение и предпочтения в еде.