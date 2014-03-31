Альберт Фахрутдинов: За счет здоровья граждан решают вопрос парковки

Много разговоров у тюменских экологов вызвало решение Тюменской городской думы об отмене запрета стоянки автотранспорта в ночное время вне гаража или специально отведенного для парковки места (ст. 7 п. 4, в), который был прописан в Правилах благоустройства территории города.
По мнению экологов, отмена данной нормы неизбежно повлечет за собой существенное ухудшение состояния окружающей среды и здоровья граждан, так как такое изменение можно истолковать, как разрешение на парковку. Ранее, согласно действующим нормам, оставлять машину на ночь во дворе дома было нельзя. К сожалению, неведение горожан о существовании таких правил и отсутствие контроля за исполнением запрета, позволяли безнаказанного нарушать правило. О том, чем грозит это решение думы, рассказал координатор коллегии экологов Общественного совета Тюмени Альберт Фахрутдинов.
Альберт Кабирович, почему Ваше предложения об отмене внесенных изменений в Правила благоустройства территории города не нашли отклик у городских депутатов? Ведь, каждый из нас заинтересован в том, чтобы воздух, вода и земля были в городе чистыми.
— Я считаю, что здесь три обстоятельства сыграли свою роль. Во-первых, низкий уровень экологической культуры, а также правовое неведение граждан. А депутаты и работники администрации города те же самые граждане. Отсюда и невыполнение своих обязательств в экологических вопросах органов власти перед населением.
Во-вторых, большинство депутатов из фракции «Единая Россия», они соблюдают корпоративную солидарность. К тому же, предложение вносит администрация города, а они должны ее поддерживать априори. И, в-третьих, вопросы парковочных мест, «пробок» и заторов в городе стоит чрезвычайно остро. Поэтому за счет здоровья граждан пытаются решить вопрос с парковками (вместо того, чтобы прекратить сверхуплотнительную застройку и развивать систему общественного транспорта в городе).
Какая взаимосвязь между парковкой автомобилей во дворах и ухудшением окружающей среды, здоровья людей?
— Запрет на парковку автомобилей во дворах в ночное время существовал 17 лет. После его отмены, это будет практически разрешение, что приведет к резкому ухудшению экологической и санитарно-эпидемилогической обстановки, затруднению уборки и вывозки мусора, загрязнению воздушной среды, почвы и, как следствие, увеличению онкологических заболеваний, ухудшению здоровья населения и смертности.
В России взаимосвязь между ухудшением окружающей среды и ростом числа заболеваний отслеживается периодически, проводится мониторинг возникновения онкозаболеваний и смертей, которые произошли в связи с ухудшением экологической обстановки. Такие исследования проводятся в соседних регионах.
Где можно ознакомиться с подтверждающими документами?
— В Интернете. Например, из ежегодных государственных докладов «О состоянии и охране окружающей среды Свердловской области». Не в каждом из них пишут об этой проблеме, но с периодичностью примерно раз в три года включают раздел о влиянии экологических факторов на здоровье и смертность населения Свердловской области. Специалисты приводят данные в процентном соотношении количества вновь выявленных онкозаболеваний и смертей по причине экологического неблагополучия в различных городах Свердловской области.
Те же разделы можно встретить в государственных докладах Министерства природных ресурсов и экологии РФ, также в Государственном Докладе о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, которые готовит Роспотребнадзор. Кроме того, у коллегии экологов имеется программа администрации Тюменской области от 1998 года об утилизации отходов, которая сейчас не действует. Но в пояснительной записке к ней сказано, что в Тюменской области 50% всех онкозаболеваний так или иначе обусловлены неблагополучной экологической обстановкой.
Если провести опрос среди населения, как вы считаете, что выберут граждане: чистую среду обитания или парковочные места и грязь?
— Я считаю, что 70% жителей, которые проживают в районах старой застройки — в Калининском, Центральном, Ленинском административных округах, поддержали бы позицию экологов. А вот, например, в Восточном административном округе, отдаленном от детсадов, школ и поликлиник, где совершенно не развит общественный транспорт, большинство было бы за парковочные места. Да и как жителям Восточного округа пока без машины? Добираться неудобно до работы, нужно еще ребенка отвозить в детский сад и т.д. и т.п.
Раньше (в советские времена — ред.) ведь было правило: не купишь машину, пока не предъявишь документы о наличии гаража. Я также, первое время ставил авто на платную стоянку, достаточно далеко от дома и добираться было неудобно.
Исходя из опыта городов мира, в том числе Москвы, надо мотивировать людей для того, чтобы они чаще использовали общественный транспорт, а личный — только в крайнем случае. Необходимо создавать разветвленную систему движения автобусов и скоростного трамвая, электрического, а значит наиболее экологически чистого вида транспорта, тогда вопросов не будет.
Как будут экологи бороться с этим решением?
— Мы это просто так не оставим. Обратимся для начала в областную прокуратуру с этим вопросом, потому что данное решение противоречит федеральным законам. Например, в федеральном законе «Об охране окружающей среды» прописан запрет хозяйственной деятельности, которая может привести к негативным изменениям окружающей среды. Далее Федеральные законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране атмосферного воздуха», СанПин 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», наконец, Конституция РФ, в которой прописано право людей на благоприятную окружающую среду, а также региональные и местные нормативные документы.
Люди, которые принимали решение об отмене этой нормы в Правилах благоустройства территории Тюмени, не являются специалистами в области экологии по сравнению с авторитетным мнением членов коллегии экологов: ученых-экологов, академиков, докторов и кандидатов наук. Ведь экология и санитарно-эпидемиологическая обстановка является делом всей их жизни, их основной деятельностью.