Альберт Фахрутдинов: За счет здоровья граждан решают вопрос парковки

— Мы это просто так не оставим. Обратимся для начала в областную прокуратуру с этим вопросом, потому что данное решение противоречит федеральным законам. Например, в федеральном законе «Об охране окружающей среды» прописан запрет хозяйственной деятельности, которая может привести к негативным изменениям окружающей среды. Далее Федеральные законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране атмосферного воздуха», СанПин 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», наконец, Конституция РФ, в которой прописано право людей на благоприятную окружающую среду, а также региональные и местные нормативные документы.