За приз тюменского губернатора поборются братья Фуркады и сестры Семеренко

Международные соревнования по биатлону на приз Губернатора Тюменской области пройдут в тюменской «Жемчужине Сибири» 9–10 апреля.
Как сообщает пресс-служба главы региона, на лыжные трассы выйдут лучшие российские и зарубежные атлеты. Среди них россияне Евгений Гараничев, Антон Шипулин, Иван Черезов, Максим Максимов. Международные гости — Мартен Фуркад, Симон Фуркад и Жан-Гийом Беатрикс из Франции, Кайса Макарайнен из Финляндии, Вита и Валентина Семеренко из Украины.
В программе первого дня соревнований мужской и женский мега-старт на 20 и 15 км соответственно. Во второй — болельщиков ждет гонка преследования. Комментировать спортивные баталии и церемонии награждения будет Дмитрий Губерниев.
В областном центре спортивной подготовки отмечают, что на биатлонные старты будет организована централизованная доставка всех желающих. Автобусы для зрителей будут отправляться из трех точек Тюмени: от СК «Центральный» (ул. Орджоникидзе, 60/1), ЦОП «Тюмень-дзюдо» (ул. В. Гнаровской, 1), ТЦ «Зеленый берег» (ул. Алебашевская, 19). Курсировать общественный транспорт будет по мере его наполнения с 12.30 до 16.00 часов. Проезд — платный. Стоимость дороги туда и обратно — 100 рублей. Проездные талоны можно приобрести в кассах продажи билетов, а также в местах отправления автобусов.
Всем, кто намерен отправиться на соревнования на личном автотранспорте, предлагается парковать машины у гостиниц «Милена» и «Робинзон» (с. Червишево), откуда до биатлонного стадиона можно добраться бесплатно на курсирующем автобусе.
Уже сегодня в кассах СК «Центральный» (ул. Орджоникидзе, 60/1), кинотеатра «Космос» (ул. Республики, 165а) и кинотеатра ТРЦ «Фаворит» (ул. В. Гнаровской, 12) идет продаже билетов на биатлонные состязания. Бронирование и онлайн покупка ведется и на сайте luckyticket.su. Стоимость посещения одного старта варьируется от 100 до 250 рублей в зависимости от расположения мест для зрителей от стрельбища. Льготные категории населения — ветераны, инвалиды, пенсионеры — могут приобрести билеты со скидкой 50%, дети до 5 лет проходят на соревнования бесплатно.
Есть в продаже и VIP-пакеты, которые предусматривают места для зрителей в малом и большом VIP-залах с панорамным видом на стадион и стрельбище, а также комплект официальной сувенирной продукции, кофе-брейк. Стоимость места на VIP-парковке «Жемчужина Сибири» составляет 500 рублей за один автомобиль в день. Заявки на приобретение VIP-пакетов принимаются до 4 апреля по телефону: 600–855.