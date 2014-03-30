За приз тюменского губернатора поборются братья Фуркады и сестры Семеренко

В областном центре спортивной подготовки отмечают, что на биатлонные старты будет организована централизованная доставка всех желающих. Автобусы для зрителей будут отправляться из трех точек Тюмени: от СК «Центральный» (ул. Орджоникидзе, 60/1), ЦОП «Тюмень-дзюдо» (ул. В. Гнаровской, 1), ТЦ «Зеленый берег» (ул. Алебашевская, 19). Курсировать общественный транспорт будет по мере его наполнения с 12.30 до 16.00 часов. Проезд — платный. Стоимость дороги туда и обратно — 100 рублей. Проездные талоны можно приобрести в кассах продажи билетов, а также в местах отправления автобусов.