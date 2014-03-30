Работники СИЗО скрывали свои доходы

Так, сотрудник дежурной службы не указал в справке о доходах полученный им по прежнему месту работы доход в сумме более 700 тысяч рублей. Всего истинные сведения о своих доходах и доходах своих супругов утаили 14 сотрудников СИЗО. 10 работников в справках не указали сведения об имевшихся у них недвижимости и автомобилях, а более 20 работников изоляторов не указали эти сведения в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей. К примеру, одна из сотрудниц не отразила в справке сведения об имевшемся у нее в общей долевой собственности земельном участке площадью 20,1 га.