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Полицейский выстрелил в пьяного водителя. Назначена проверка

30 марта 2014, 11:47
Сотрудник тюменской полиции применил оружие, чтобы задержать пьяного водителя, оказывающего сопротивление. По данному факту назначена служебная проверка.
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Полиция

Сотрудник тюменской полиции применил оружие, чтобы задержать пьяного водителя, оказывающего сопротивление. По данному факту назначена служебная проверка.

«Вчера, 29 марта, при доставлении в дежурную часть отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Тюмени 31-летний водитель попытался скрыться, оказав сопротивление сотрудникам полиции, в результате чего совершил наезд и протащил на капоте находящегося на службе полицейского. Водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Там отметили, что для задержания правонарушителя и самозащиты сотрудник УВО УМВД России по Тюменской области применил личный травматический пистолет и ранил водителя в нижнюю челюсть.

Руководством УМВД России по Тюменской области назначено проведение служебной проверки по факту применения оружия сотрудником полиции.

Проверку по факту данного инцидента проводят и сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Пресс-служба ведомства сообщила некоторые подробности произошедшего:

«31-летний водитель Honda законные требования сотрудников полиции остановить транспортное средство не выполнил и попытался скрыться. Полицейские смогли остановить гонщика, заблокировав ему путь при помощи служебных автомобилей у торгового центра на улице Широтной. Кроме того, инспектор усмотрел у водителя признаки алкогольного опьянения. Полицейский предложил нарушителю проследовать в дежурную часть отдела полиции № 1, но водитель заблокировал двери автомобиля и продолжил движение в сторону сотрудника УВО УМВД России по Тюменской области, который предпринял попытку остановить автомобиль. Находящийся рядом напарник полицейского потребовал от водителя иномарки остановиться и открыть двери, однако нарушитель требование проигнорировал и продолжил движение. Тогда сотрудник полиции применил оружие».

Следствие даст правовую оценку действиям водителя, а также инспектора, применившего оружие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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