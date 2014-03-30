Полицейский выстрелил в пьяного водителя. Назначена проверка

«31-летний водитель Honda законные требования сотрудников полиции остановить транспортное средство не выполнил и попытался скрыться. Полицейские смогли остановить гонщика, заблокировав ему путь при помощи служебных автомобилей у торгового центра на улице Широтной. Кроме того, инспектор усмотрел у водителя признаки алкогольного опьянения. Полицейский предложил нарушителю проследовать в дежурную часть отдела полиции № 1, но водитель заблокировал двери автомобиля и продолжил движение в сторону сотрудника УВО УМВД России по Тюменской области, который предпринял попытку остановить автомобиль. Находящийся рядом напарник полицейского потребовал от водителя иномарки остановиться и открыть двери, однако нарушитель требование проигнорировал и продолжил движение. Тогда сотрудник полиции применил оружие».