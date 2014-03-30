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Мотоциклисты не пустили внедорожники на свою трассу

30 марта 2014, 13:48
История о тюменских мотоциклистах, оставшихся без поддержки, чуть не стала причиной срыва сегодняшнего массового тест-драйва, который на Воронинских горках решил провести один из автосалонов.
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Тюмень

История о тюменских мотоциклистах, оставшихся без поддержки, чуть не стала причиной срыва сегодняшнего массового тест-драйва, который на Воронинских горках решил провести один из автосалонов.

По задумке организаторов, автомобили должны были ездить по трассе, на которой занимаются мотоциклисты. Однако спортсмены и их родители практически вышли на «бунт», перекрыли въезд на трассу и не пустили на нее внедорожники. В итоге тест-драйв проходил на склонах Воронинских горок, где обычно отдыхают лыжники и сноубордисты.

«Дело в том, что эта трасса построена за счет средств спортсменов и родителей детей-мотоциклистов. И вдруг оказалось, что администрация Воронинских горок сдала ее в аренду. Эти джипы сейчас все там раскатают, а кто потом будет дорогу восстанавливать?» — рассказал на месте корреспонденту NashGorod.ru представитель мотообщественности.

Он также заверил, что в ситуации, сложившейся на Воронинских горках, продолжает назревать серьезный конфликт. В скором времени инициативная группа соберет круглый стол по этому вопросу.

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