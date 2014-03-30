Мотоциклисты не пустили внедорожники на свою трассу

«Дело в том, что эта трасса построена за счет средств спортсменов и родителей детей-мотоциклистов. И вдруг оказалось, что администрация Воронинских горок сдала ее в аренду. Эти джипы сейчас все там раскатают, а кто потом будет дорогу восстанавливать?» — рассказал на месте корреспонденту NashGorod.ru представитель мотообщественности.