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Воду отключили без предупреждения. Тюменка недовольна

29 марта 2014, 12:15
В раздел «Проблемы» интернет-портала NashGorod.ru обратилась тюменка Людмила Колесова. Она пожаловалась на отключение воды по адресу Республики, 216.
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Тюмень

В раздел «Проблемы» интернет-портала NashGorod.ru обратилась тюменка Людмила Колесова. Она пожаловалась на отключение воды по адресу Республики, 216.

«Нет воды никакой с 09:15, причины отключения неизвестны, — написала она. — Такое случается часто, обращались в управляющую компанию, там тоже не в курсе….Как быть?»

В компании «Тюмень-Водоканал» корреспонденту NashGorod.ru рассказали, что они к отключению отношения не имеют.

По телефону Людмила сообщила, что позднее в управляющей компании «Компромисс», ей уточнили, что вода отключена по заявке сантехнику. «УК должна была предупредить нас об отключении, вывесить объявление, — возмущена тюменка, — тем более что аналогичное отключение было и на прошлой неделе».

Она недовольна работой управляющей компании в целом: «За зиму двор чистили всего 1 раз. По подъезду, даже на 9 этаже, бегают крысы. Стоит неимоверная вонь, хоть УК и утверждает, что ежедневно чистит мусоропровод. Топит крышу…».

#Новости#Управляющие компании#Тюмень#ЖКХ#Ирина#Общество
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