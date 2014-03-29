Воду отключили без предупреждения. Тюменка недовольна

По телефону Людмила сообщила, что позднее в управляющей компании «Компромисс», ей уточнили, что вода отключена по заявке сантехнику. «УК должна была предупредить нас об отключении, вывесить объявление, — возмущена тюменка, — тем более что аналогичное отключение было и на прошлой неделе».