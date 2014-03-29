Воду отключили без предупреждения. Тюменка недовольна

В раздел «Проблемы» интернет-портала NashGorod.ru обратилась тюменка Людмила Колесова. Она пожаловалась на отключение воды по адресу Республики, 216.
«Нет воды никакой с 09:15, причины отключения неизвестны, — написала она. — Такое случается часто, обращались в управляющую компанию, там тоже не в курсе….Как быть?»
В компании «Тюмень-Водоканал» корреспонденту NashGorod.ru рассказали, что они к отключению отношения не имеют.
По телефону Людмила сообщила, что позднее в управляющей компании «Компромисс», ей уточнили, что вода отключена по заявке сантехнику. «УК должна была предупредить нас об отключении, вывесить объявление, — возмущена тюменка, — тем более что аналогичное отключение было и на прошлой неделе».
Она недовольна работой управляющей компании в целом: «За зиму двор чистили всего 1 раз. По подъезду, даже на 9 этаже, бегают крысы. Стоит неимоверная вонь, хоть УК и утверждает, что ежедневно чистит мусоропровод. Топит крышу…».