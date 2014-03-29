В Тюмени стали чаще угонять машины

Чаще всего в поле зрения автоугонщиков, попадают автомобили отечественного производства: ВАЗ 2105–2107, 2108, 21099. Самым распространенным способом хищения автотранспорта остается свободный доступ. Излюбленной добычей жуликов становятся автомагнитолы, акустика, навигаторы, сообщает ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени.
Специалисты советуют устанавливать на автомобилях сразу несколько видов сигнализаций, использовать механические способы защиты транспортных средств от угонщиков.
Три четверти угонов автомототранспорта совершаются с улиц, дворов и неохраняемых парковок, а также со стоянок крупных торговых центров. Самым безопасным местом для хранения транспорта остаются платные автостоянки и хорошо охраняемые гаражные кооперативы.
Госавтоинспекция города Тюмени призывает всех автовладельцев не оставлять ценные вещи в салоне автомобиля. Если Вы оставляете машину на ночную стоянку без присмотра, не поленитесь забрать навигатор, снять панельку с магнитолы- не искушайте любителей легкой наживы. Кроме того, с наступлением весны в нашем городе многие уже задумываются о том, чтобы сменить зимние шины на летние. Советуем не оставлять авторезину в салоне автомобиля, а сразу увозить в места хранения.
Если Вы стали «объектом преступления» немедленно просим сообщать в полицию по телефону 02 или в дежурную часть отделов полиции города по территориальности:
35-02-02 -по Восточному АО города Тюмени
45-92-02, 482-356- по Ленинскому АО города Тюмени
79-40-14, 29-11-40, 79-98-06- по Центральному АО города Тюмени
29-11-20,79-41-64, 43-02-02-по Калининскому АО города Тюмени