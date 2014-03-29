В Тюмени стали чаще угонять машины

Госавтоинспекция города Тюмени призывает всех автовладельцев не оставлять ценные вещи в салоне автомобиля. Если Вы оставляете машину на ночную стоянку без присмотра, не поленитесь забрать навигатор, снять панельку с магнитолы- не искушайте любителей легкой наживы. Кроме того, с наступлением весны в нашем городе многие уже задумываются о том, чтобы сменить зимние шины на летние. Советуем не оставлять авторезину в салоне автомобиля, а сразу увозить в места хранения.