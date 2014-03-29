В эстафете лыжных гонок победила сборная Югры

— До старта я целую неделю не вставал на лыжи. Немного потренировался и, видимо, успел набрать форму для этой эстафеты. Но усталость после сезона всё равно сказывается. Всегда с удовольствием выступаю за сборную Югры. На чемпионат страны готов приезжать в любом функциональном состоянии. После Олимпиады в моей жизни ничего не изменилось. Просто теперь я спокоен — спортивная карьера прошла не зря.