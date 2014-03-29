В эстафете лыжных гонок победила сборная Югры

28 марта за награды чемпионата России по лыжным гонкам в мужской эстафете спорили 16 команд, сообщает агентство спортивных новостей «Тюменская арена».
Победителем в старте 4×10 км стала сборная Югры, в составе которой были два обладателя олимпийского золота. Это — Евгений Дементьев, блеснувший в дуатлоне в итальянском Турине в 2006 году, и Александр Легков, который нынче в Сочи выиграл масс-старт на 50 км. Их партнёрами в эстафете на тюменской лыжне были Сергей Турышев, начинавший командную борьбу, и Сергей Устюгов, завершавший усилия товарищей по сборной Югры.
Серебро завоевала первая команда Удмуртии (Дмитрий Япаров, Уткин, Ильшат Нигматуллин и Константин Главатских). Она проиграла победителям 1 минуту 50,2 секунды. Бронзу взяли лыжники первой дружины Республики Коми (Илья Семиков, Станислав Волженцев, Андрей Малафиев и Антон Зюзев). Их отставание от обладателей золота составило 2 минут 25 секунд.
Сборная Тюменской области, в которую входили Глеб Ретивых, Илья Санников, Евгений Белов и Андрей Парфёнов, заняла пятое место.
Чемпион Олимпийских игр в Сочи Александр Легков поделился впечатлениями в беседе с корреспондентом АСН «Тюменская арена».
— До старта я целую неделю не вставал на лыжи. Немного потренировался и, видимо, успел набрать форму для этой эстафеты. Но усталость после сезона всё равно сказывается. Всегда с удовольствием выступаю за сборную Югры. На чемпионат страны готов приезжать в любом функциональном состоянии. После Олимпиады в моей жизни ничего не изменилось. Просто теперь я спокоен — спортивная карьера прошла не зря.